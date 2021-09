Як оформити ванну кімнату: модні тренди 2021

Ванна кімната – місце, де ми налаштовуємося на продуктивний день або навпаки релаксуємо після насиченої роботи.

Тому важливо, щоб цей куточок оселі був стильним і затишним.

Ранок у Великому Місті зробив для вас підбірку модних трендів 2021 для ванної кімнати.

Дизайнери рекомендують вибирати для ванн натуральні матеріали.

Дерево надає будинку максимальної природності й теплоти.

Такі інтер’єри мають дорогий і розкішний вигляд.

Проте якщо ви наважилися на такий крок, приділіть увагу якості матеріалу.

Обираючи деревину, зверніть увагу на її фактуру та рівень вмісту масел у складі.

Від цього залежить, як довго служитимуть меблі й оздоблення.

Чудовим варіантом стане також стилізація штучного каменю під дерево.

Сучасні технології допоможуть відтворити не тільки кольори, а й структуру та рельєфність матеріалу.

Ще один натуральний матеріал, який повернеться до дизайну ванних кімнат у 2021.

Він підійде для оформлення стін і раковин. Мармур гарно комбінується з деревиною.

Дрібний кахель мозаїчного типу – тренд цього сезону.

Стильними будуть також креативні візерунки та акцент на графіці у ванній кімнаті.

Класичну сантехніку слід лишити в минулому.

Незвичайні раковини в мінімалістичному стилі і з чіткими геометричними формами нададуть ванній кімнаті особливого шарму.

У 2021 в моду ввійдуть теплі тони.

Не втратять актуальності бежевий, сірий, білий.

А ось деталі радять вибирати темного кольору, бажано чорного.

Його строгість допоможе краще розкрити всю гаму відтінків ванної кімнати.

Такий дизайнерський хід зробить ванну просторішою та візуально більшою.

Нині популярні круглі дзеркала, а також квадратні із заокругленими кутами.

Ванна кімната має бути не лише красивою, а й функціональною.

Душ із вібромасажем, підлога з підігрівом – речі, які довершать стильний дизайн.

Подбайте також про гарне денне освітлення. Воно – запорука затишку.

Дизайнери наголошують, що у 2021 трендовим буде не лише мінімалізм, а й індустріальний стиль.

Пісок і цемент – надійні матеріали не лише для підлоги, а для стін.

Індустріальні холодні тони будуть гарно контрастувати з деревиною і текстилем.

Для когось кімнатні рослини у ванній кімнаті – табу.

Проте вони впевнено завойовують тренди. Вибирайте рослини, яким подобається підвищена вологість.

Алое вера, бамбук, драцена, орхідея, папороть, спатіфіллум – ідеальні кандидатури.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.