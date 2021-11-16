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ICTV Ранок 16.11.2021 15:40
16.11.2021 15:40
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“Я весь день плакала”. Леді Гага з’явилася на червоній доріжці з відвертим декольте

“Я весь день плакала”. Леді Гага з’явилася на червоній доріжці з відвертим декольте

Американська співачка Леді Гага з’явилася на червоній доріжці з нагоди прем’єри фільму “Дім Gucci” у сукні з декольте.

Стильним вбранням зірка вирішила похизуватись перед прихильниками, виклавши фото в Інстаграм.

Більше ніж образ, фанатів привернув той факт, що сукня від бренду-конкурента Versace.

— Я весь день плакала, займаючись пресою у Мілані. Я така вдячна і сповнена поваги за те, що знялася в нашому фільмі “Дім Гуччі”, – підписала кадри знаменитість.

Гага вдягнула вінтажну яскраво-червону сукню з шовку з декольте, корсетом на шнурівці та високим розрізом на спідниці.

Доповнила лук стильними підбрами та аксесуарами.

Підписники в коментарях пишуть компліменти і захоплюються зовнішнім виглядом поп-співачки.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Леді Гага прикрасила обкладинку журналу.

Фото: ladygaga

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Теги: інстаграм зірок, Леді Гага, шоу-бізнес
16.11.2021 15:40



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