“Я весь день плакала”. Леді Гага з’явилася на червоній доріжці з відвертим декольте

Американська співачка Леді Гага з’явилася на червоній доріжці з нагоди прем’єри фільму “Дім Gucci” у сукні з декольте.

Стильним вбранням зірка вирішила похизуватись перед прихильниками, виклавши фото в Інстаграм.

Більше ніж образ, фанатів привернув той факт, що сукня від бренду-конкурента Versace.

Гага вдягнула вінтажну яскраво-червону сукню з шовку з декольте, корсетом на шнурівці та високим розрізом на спідниці.

Доповнила лук стильними підбрами та аксесуарами.

Підписники в коментарях пишуть компліменти і захоплюються зовнішнім виглядом поп-співачки.

