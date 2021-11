Як попередити розвиток діабету? Онлайн-тест на визначення індивідуальних ризиків

Більше половини людей з цукровим діабетом (65%) не знають про свій діагноз. Рівень госпіталізацій пацієнтів з цукровим діабетом в Україні дуже високий, і це захворювання забирає приблизно 40 000 життів щорічно.

Особливе значення проблема цукрового діабету набуває в період пандемії COVID-19, оскільки люди з діабетом належать до групи ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби, а також вони частіше мають важкі ускладнення після неї.

Але перш ніж говорити, які можуть бути фактори ризику цукрового діабету, треба розібратися – що ж не так в організмі, коли розвивається цукровий діабет.

Цукровий діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

Існує діабет І і ІІ типу.

Діабет І типу (інсулінозалежний) проявляється в дитинстві та підлітковому віці. Це аутоімунне захворювання, при якому інсулін не виробляється організмом, тому його доводиться вводити у вигляді ін’єкцій.

Діабет ІІ типу (інсулінонезалежний) – найбільш розповсюджений тип. Виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Більшість випадків діабету цього типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Переважно виникає у людей після 40 років.

Про нього й піде мова в матеріалі.

Одними з причин, що перешкоджають вчасному виявленню цукрового діабету 2 типу, можна виділити:

Серед основних факторів ризику цукрового діабету 2 типу – надмірна вага тіла, недостатня фізична активність, високий артеріальний тиск, нездорове харчування, паління та спадковість. Окрім того, ризик цього захворювання зростає з віком.

Основні симптоми:

Щоб попередити розвиток цукрового діабету 2 типу, потрібно:

У той же час, саме своєчасне виявлення підвищеного рівня глюкози у крові допомагає вчасно почати лікування і таким чином зберегти здоров’я і життя пацієнта.

Україно-швейцарський проєкт “Діємо для здоров’я” та Центр громадського здоров’я МОЗ України в рамках інформаційної кампанії «Мисливці за діабетом» створили перший доказовий онлайн-тест на визначення індивідуального ризику цукрового діабету 2 типу.

Його можна пройти за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як вчасно виявити цукровий діабет.

