Як попередити розвиток діабету? Онлайн-тест на визначення індивідуальних ризиків

Більше половини людей з цукровим діабетом (65%) не знають про свій діагноз. Рівень госпіталізацій пацієнтів з цукровим діабетом в Україні дуже високий, і це захворювання забирає приблизно 40 000 життів щорічно.
Особливе значення проблема цукрового діабету набуває в період пандемії COVID-19, оскільки люди з діабетом належать до групи ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби, а також вони частіше мають важкі ускладнення після неї.
Але перш ніж говорити, які можуть бути фактори ризику цукрового діабету, треба розібратися – що ж не так в організмі, коли розвивається цукровий діабет.
Чому розвивається цукровий діабет
Цукровий діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.
Існує діабет І і ІІ типу.
Діабет І типу (інсулінозалежний) проявляється в дитинстві та підлітковому віці. Це аутоімунне захворювання, при якому інсулін не виробляється організмом, тому його доводиться вводити у вигляді ін’єкцій.
Діабет ІІ типу (інсулінонезалежний) – найбільш розповсюджений тип. Виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Більшість випадків діабету цього типу пов’язані з надлишком ваги та браком фізичної активності. Переважно виникає у людей після 40 років.
Про нього й піде мова в матеріалі.Також по темі: Як боротися з діабетом – що пропонують учені з різних країн Не лише ключ до схуднення. ТОП корисних продуктів із низьким глікемічним індексом Розумний інсулін і протез на серце. Наукові відкриття, які затьмарив коронавірус
Причини цукрового діабету 2 типу
Одними з причин, що перешкоджають вчасному виявленню цукрового діабету 2 типу, можна виділити:
- Недостатню обізнаність щодо факторів ризику цукрового діабету 2 типу;
- Відсутність звички регулярно перевіряти свій рівень глюкози в крові;
- Нерегулярність профілактичних оглядів у сімейного лікаря або неякісна комунікація між лікарем та пацієнтом.
Дуже часто цукровий діабет 2 типу спочатку має безсимптомний перебіг. Рівень глюкози у крові людини вже вищий норми, а вона нічого не відчуває, не має ніяких скарг і почувається нормально. Тому дуже важливо знати свій власний ризик цієї хвороби та регулярно перевіряти рівень глюкози у крові, щоб вчасно виявити захворювання – до настання важких, небезпечних для життя ускладнень, – підкреслює Ксенія Замолотова, лікар-ендокринолог вищої категорії, головний експерт інформаційної кампанії «Мисливці за діабетом»
Фактори ризику діабету 2 типу
Серед основних факторів ризику цукрового діабету 2 типу – надмірна вага тіла, недостатня фізична активність, високий артеріальний тиск, нездорове харчування, паління та спадковість. Окрім того, ризик цього захворювання зростає з віком.
Основні симптоми:
- Надмірне сечовиділення
- Постійна спрага
- Постійне відчуття голоду
- Стомлюваність
- Погіршення зору
- Втрата ваги
- Запаморочення
- Рани, що погано заживають
Як попередити діабет 2 типу
Щоб попередити розвиток цукрового діабету 2 типу, потрібно:
- Підтримувати нормальну вагу тіла;
- Мати не менше 150 хвилин на тиждень регулярної фізичної активності;
- Здорово харчуватися та зменшувати кількість цукру та насичених жирів у раціоні;
- Відмовитися від куріння та зловживання алкоголем.
Згідно з результатами дослідження STEPS, яке проводилося Всесвітньою організацією охорони здоров’я, 27,4 % українців взагалі ніколи не вимірювали свій рівень глюкози крові.
У той же час, саме своєчасне виявлення підвищеного рівня глюкози у крові допомагає вчасно почати лікування і таким чином зберегти здоров’я і життя пацієнта.
Тест на визначання ризиків діабету
Україно-швейцарський проєкт “Діємо для здоров’я” та Центр громадського здоров’я МОЗ України в рамках інформаційної кампанії «Мисливці за діабетом» створили перший доказовий онлайн-тест на визначення індивідуального ризику цукрового діабету 2 типу.
Його можна пройти за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як вчасно виявити цукровий діабет.
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