Розумний інсулін і протез на серце. Наукові відкриття, які затьмарив коронавірус

Наукові відкриття в медицині в 2021.

Пандемія коронавірусу дещо затьмарила наукові сенсації в медицині.

Що ж відомо про відкриття вчених цього року?

Сто років тому поширене нині захворювання, діабет першого типу, вважалося смертельним.

Усе змінилося, коли в 1921 році винайшли інсулін – гормон, що регулює рівень цукру в крові і який необхідний тим пацієнтам, в кого б клітини підшлункової залози з невідомих причин перестали виробляти його самостійно.

Утім, для підтримки організму діабетики першого типу (це дуже часто діти та молодь), окрім того, що досі вимушені робити собі ін’єкції так би мовити “за годинником” незалежно від того, де і в яких умовах перебувають, так ще й мають правильно визначити дозу інсуліну для засвоєння певної кількості вуглеводів.

Це суттєво псує якість життя і деякою мірою ризиковано.

З одного боку, хронічно високий рівень цукру в крові (гіперглікемія) може призвести до сліпоти, інсульту або ампутації.

З іншого, внаслідок неправильно визначеної дози інсуліну рівень цукру може різко й надмірно знизитися.

Тобто, призвести до гіпоглікемії, наслідки якої слабкість, судоми або втрата свідомості, марення, порушення зору і навіть глікемічна кома та смерть.

Але американські науковці вигадали, як цьому запобігти.

З 2008 року вчені Медичної школи Університету Індіани працювали над “розумним” інсуліном, який після введення в організм може адаптуватися до рівня цукру в крові.

Нарешті науковці повідомили про успішні результати досліджень.

Щоправда, поки лише на гризунах.

Що ж таке інноваційна інсулінотерапія?

Науковці змінили саму структуру інсуліну так, щоб певна молекула в складі реагувала на цукор належним чином.

Далі за допомогою спеціального сенсора передається інформація щодо дози інсуліну, якої діабетик потребує саме зараз.

У структурі видозміненого інсуліну є ще один “захисний елемент”, що працює за принципом шарніра.

Він відповідає за підтримку стабільності гормону або ж дозволяє інсуліну діяти, тобто знижувати рівень цукру в крові.

Нині науковці готують до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) запит на проведення випробувань “розумної” інсулінотерапії на людях.

Історична подія: в італійському Неаполі в липні 2021 року успішно провели операцію з вживлення чоловікові серцевого протезу від французької компанії Carmat.

Розробники повідомляють: це вперше, коли їхній продукт – інноваційне штучне серце використали поза клінічними дослідженнями.

Офіційно продаж протезу в Європі дозволили ще з грудня 2020. А Управління США з санітарного нагляду загалом схвалило проведення десятьох таких операцій.

Серцевий протез Carmat створили насамперед для пацієнтів з певною формою серцевої недостатності, яким вже не може допомогти медикаментозна терапія.

Пристрій складається з двох шлуночкових камер та чотирьох біологічних клапанів, накачується серце за допомогою мікронасосів.

Протез забезпечує механічну підтримку кровообігу в організмі.

Він здатний замінити людині справжнє серце, але лише на кілька місяців.

Так, сімом з одинадцяти добровольців, які брали участь у клінічних випробуваннях, серцевий протез допомагав виживати протягом шести місяців, поки вони стояли в черзі на трансплантацію органу.

До слова, пересадка серця – одна з найзатребуваніших операцій після трансплантації нирок та печінки.

А серцеву недостатність називають глобальною пандемією, від якої страждають щонайменше 26 мільйонів людей по всьому світі.

Фото: Unsplash

