Як вчасно виявити цукровий діабет? Ранні симптоми

Діабет часто називають мовчазним вбивцею, адже його симптоми лишаються непоміченими протягом тривалого часу.

А, між іншим, на ранніх стадіях діабету можна запобігти ускладненням, пов’язаним з ураженням очей, нирок чи нервової системи — якщо своєчасно його виявити.

Які найголовніші ранні ознаки цукрового діабету, що дозволять не пропустити захворювання?

Ми зірали десять таких тривожних дзвіночків. Перевір, чи є в тебе якісь із симптомів та подумай — чи не час навідатися до лікаря?

Що таке діабет?

Діабет — це захворювання, пов’язане з підвищеним рівнем глюкози в крові. Результатом може стати пошкодження очей, нирок і нервів.

10 ранніх ознак цукрового діабету

1. Прискорене рясне сечовипускання

Поліурія — це один з найбільш ранніх симптомів діабету, незалежно від його типу.

Якщо у тебе частішає сечовипускання, значно збільшується кількість сечі, особливо вночі, — це сигнал того, що потрібно терміново звернутися до лікаря.

2. Ти постійно хочеш пити?

В результаті прискореного сечовипускання відбувається значна втрата організмом рідини. Цю нестачу людина одразу хоче заповнити новою рідиною.

У разі постійної спраги, яку неможливо втамувати водою, негайно звернись до лікаря.

3. І їсти хочеться теж постійно?

Людина при діабеті постійно відчуває почуття голоду: через порушення в організмі обмінних процесів клітини перестають засвоювати глюкозу, яка є «паливом» для клітин.

Тоді організм шукає інші джерела енергії. Але навіть споживання значної кількості їжі не насичує, а переїдання ще більше підвищує рівень цукру в крові. І проблема тільки погіршується.

Отже, якщо постійно не можеш наїстися — у цьому випадку теж треба невідкладно звернутися до лікаря.

4. Довго загоюються рани?

Високий рівень цукру призводить до потовщення стінок артерій, звуженням кровоносних судин, що погіршує кровопостачання тканин, доставку до них поживних речовин, насичення їх киснем.

У результаті людині, в якої діабет, потрібно більше часу для загоєння ран, порізів, і навіть простих подряпин. Пригадуєш таке за собою?

5. Рецидиви інфекцій

Виявляється, що при високому рівні цукрі людина стає дуже сприйнятливою до різних інфекцій.

Особливо часто виникають захворювання сечостатевої сфери та шкірні захворювання.

При постійно повторюваних запальних захворюваннях обов’язково звернись до лікаря і перевір рівень цукру в крові.

6. Втрата ваги, яку складно пояснити

Як зайва вага, так і втрата ваги без видимих на те причин, можуть вказувати на розвиток діабету.

Схуднення обумовлене або надмірною втратою води внаслідок прискореного сечовипускання, або нездатністю засвоювати глюкозу.

Недостатня кількість інсуліну компенсується шляхом білків, що містяться в м’язах.

Білки організм використовує як альтернативне джерело енергії. Люди при цьому, як правило, різко худнуть.

7. Хронічна втома і м’язова слабкість

Хронічна втома – цей симптом часто зустрічається при цукровому діабеті, особливо при діабеті 1-го типу. Вона негативно впливає на повсякденне життя людини.

І викликана нездатністю інсуліну доставити глюкозу клітинам. Так організм недоодержує необхідні йому калорії.

Крім того, через недостатній кровообіг клітини не забезпечуються в повному обсязі необхідними поживними речовинами та киснем.

У результаті людина постійно відчуває втому і слабкість навіть при достатній кількості сну.

8. Оніміння, відчуття печіння та поколювання

Такі розлади чутливості, відчуття оніміння чи поколювання дуже характерні для цукрового діабету.

Погіршення кровопостачання призводить до зміни проведення нервових імпульсів, може викликати серйозне ураження нервової системи.

Тому при цьому симптомі також необхідна консультація лікаря.

9. Свербіж і сухість шкіри

Високий рівень цукру в крові викликає дисфункцію сальних і потових залоз. Шкіра стає сухою і чутливою.

Це відбувається тому, що знижується захисний бар’єр шкіри, і це полегшує проникнення в шкіру інфекцій, алергенів і токсинів.

Свербіж у більшості випадків виникає як результат сухості шкіри і грибкових інфекцій. Часто при діабеті на шкірі (в ділянці паху, шиї та пахвах) виникають темні плями.

Якщо тебе постійно турбують свербіж, печіння на різних ділянках тіла, а сухість шкіри не зникає навіть при її постійному зволоженні, обов’язково проконсультуйся з лікарем.

10. Порушення зору

Цей симптом проявляє себе так: перед очима в людини все розпливається, вона бачить як у тумані, втрачається гострота зору, їй важко розглянути деталі предметів.

Все це може свідчити про високий рівень цукру в крові. Якщо дані симптоми залишити без уваги, то з часом на сітківці ока можуть утворитися нові кровоносні судини й викликати такі серйозні проблеми зору, як глаукома, катаракта, ретинопатія.

При вчасному діагностуванні, лікуванні та дотриманні необхідного режиму харчування цукровий діабет всіх типів має позитивний прогноз: людина не втрачає працездатність, не порушується звичний для неї спосіб життя.

Просто треба вчасно звернутись до лікаря, якщо ти знайшов у себе хоча б кілька симптомів.

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Фото: Pixabay

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