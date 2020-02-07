Як боротися з діабетом – що пропонують учені з різних країн

Тихий вбивця – так іноді називають цукровий діабет, тому що хворобу складно виявити на ранніх стадіях. Нині з цим діагнозом живуть понад 425 мільйонів осіб на планеті.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, діабет посідає 5 місце в переліку хвороб, що стають причинами смерті людей у всьому світі. І, попри невтішну статистику, ліків від діабету досі не існує.

Та не поспішайте впадати у відчай, якщо вам поставили такий діагноз, є і гарні новини. Вчені вигадали, як покращити якість життя діабетиків, зокрема, інсулінозалежних.

Діабет – хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, тобто гормону, який регулює рівень глюкози в крові. Або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

У цілому, якщо суворо виконувати всі настанови лікарів, негативний вплив хвороби на організм можна мінімізувати. Та хворі на діабет жаліються, що складно постійно контролювати рівень цукру.

Нові розробки вчених

На допомогу прийшли британські вчені з Ворицького університету. Команда на чолі з лікарем Леандро Пеккіа вигадали, як моніторити рівень глюкози в крові безперервно. Ба більше, у розробці нової технології використовують штучний інтелект.

Він простежує залежність показників електронної кардіограми, які відображаються на датчику, та рівня глюкози, і повідомляє у разі виявлення гіпоглікемії. При цьому для постійного моніторингу рівня глюкози не потрібно вживлювати датчики під шкіру, як це пропонували інноваційні технології раніше.

Розробники пояснюють, що електрокардіограму можна зняти за будь-яких умов. Відтак про стан здоров’я людини з діабетом можна буде дізнатися за певними параметрами кардіограми, навіть якщо та спить. Це може убезпечити від ризиків виникнення коми.

При цьому не потрібно буде користуватися глюкометром і робити забори крові.

Більше про діабет дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про коронавірус.

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