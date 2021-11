Романтичні пригоди. Доньку Джонні Деппа, Лілі-Роуз, помітили з новим бойфрендом

Актрису і модель Лілі-Роуз Депп помітили на прогулянці в Парижі у компанії французького репера Ясіна Стейна.

Пара йшла під руку і виглядала щасливою.

Знімки папараці з’явилися в соціальних мережах.

Подейкують, що за 3 місяці це вже 2 роман.

Нагадаємо, після розриву із зіркою фільму “Дюна”, Тімоті Шаламе, минулого року, дівчину тривалий час не бачили в компанії чоловіків.

Але на початку серпня папарацці заскочили її із 29-річним актором Остіном Батлером, зіркою серіалу “Щоденник Керрі”.

І вже через 3 місяці у Депп з’явився новий хлопець французький репер марокканського походження Ясін Стейн.

Одним словом, модель не гає часу.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джонні Деппом.

Фото: lilyrose_depp

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.