Романтичні пригоди. Доньку Джонні Деппа, Лілі-Роуз, помітили з новим бойфрендом

Актрису і модель Лілі-Роуз Депп помітили на прогулянці в Парижі у компанії французького репера Ясіна Стейна.
Пара йшла під руку і виглядала щасливою.
Знімки папараці з’явилися в соціальних мережах.
Подейкують, що за 3 місяці це вже 2 роман.
Нагадаємо, після розриву із зіркою фільму “Дюна”, Тімоті Шаламе, минулого року, дівчину тривалий час не бачили в компанії чоловіків.
Але на початку серпня папарацці заскочили її із 29-річним актором Остіном Батлером, зіркою серіалу “Щоденник Керрі”.
І вже через 3 місяці у Депп з’явився новий хлопець французький репер марокканського походження Ясін Стейн.
Одним словом, модель не гає часу.Також по темі: "Справжній джентльмен". МакГрегор зустрівся з Джонні Деппом і пригостив віскі Депп і Сталлоне в українському кіно? Apple-Man зібрав $120 тис на Kickstarter Лілі Колінз: модні образи зірки сералу "Емілі в Парижі"
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джонні Деппом.
Фото: lilyrose_depp