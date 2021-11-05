“Справжній джентльмен”. МакГрегор зустрівся з Джонні Деппом і пригостив віскі

Боєць UFC Конор МакГрегор зустрівся з голлівудським актором Джонні Деппом.
Знімками із зустрічі спортсмен поділився на свої сторінці в Інстаграм.
На фото видно, як зірки спілкуються у дружній атмосфері.
— Я і Джонні Депп насолоджуємося чудовою склянкою міцного напою. Дякую тобі, за доброту і гостинність до моєї родини, Джонні. Справжній джентльмен”, — прокоментував Макгрегор.
Нині рідко щось можна почути про особисте життя легендарного голлівудського актора, який хоча й зявився офіційно в Інстаграмі, та насправді не дуже там активний.
Особливо після скандальних судових процесів з розлучення з Ембер Херд.
Відомий ірландський боєць Конор пригощав своїм віскі Деппа на вечірці в Римі.Також по темі: Депп і Сталлоне в українському кіно? Apple-Man зібрав $120 тис на Kickstarter Незвіданий Том Хенкс. Сім фільмів із живою легендою Голлівуду, які ви не бачили Неповторний Том Гарді: ТОП-5 фільмів з голлівудським красунчиком
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Фото: thenotoriousmma