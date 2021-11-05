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ICTV Ранок 05.11.2021 15:20
05.11.2021 15:20
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“Справжній джентльмен”. МакГрегор зустрівся з Джонні Деппом і пригостив віскі

“Справжній джентльмен”. МакГрегор зустрівся з Джонні Деппом і пригостив віскі

Боєць UFC Конор МакГрегор зустрівся з голлівудським актором Джонні Деппом.

Знімками із зустрічі спортсмен поділився на свої сторінці в Інстаграм.

На фото видно, як зірки спілкуються у дружній атмосфері.

— Я і Джонні Депп насолоджуємося чудовою склянкою міцного напою. Дякую тобі, за доброту і гостинність до моєї родини, Джонні. Справжній джентльмен”, — прокоментував Макгрегор.

Нині рідко щось можна почути про особисте життя  легендарного голлівудського актора, який хоча й зявився офіційно в Інстаграмі, та насправді не дуже там активний.

Особливо після скандальних судових процесів з розлучення з Ембер Херд.

Відомий ірландський боєць Конор пригощав своїм віскі Деппа на вечірці в Римі.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джонні Деппом

Фото: thenotoriousmma

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Теги: інстаграм зірок, Джонні Депп, шоу-бізнес
05.11.2021 15:20



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