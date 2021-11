“Справжній джентльмен”. МакГрегор зустрівся з Джонні Деппом і пригостив віскі

Боєць UFC Конор МакГрегор зустрівся з голлівудським актором Джонні Деппом.

Знімками із зустрічі спортсмен поділився на свої сторінці в Інстаграм.

На фото видно, як зірки спілкуються у дружній атмосфері.

Нині рідко щось можна почути про особисте життя легендарного голлівудського актора, який хоча й зявився офіційно в Інстаграмі, та насправді не дуже там активний.

Особливо після скандальних судових процесів з розлучення з Ембер Херд.

Відомий ірландський боєць Конор пригощав своїм віскі Деппа на вечірці в Римі.

Фото: thenotoriousmma

