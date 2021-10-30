Лілі Колінз: модні образи зірки сералу “Емілі в Парижі”

Модні образи акторки Лілі Колінз.
Минулого року Netflix потішив світ ще одним хітовим серіалом — “Емілі у Парижі”.
Молоду американку, що переїздить до найромантичнішої столиці світу, зіграла 32-річна акторка Лілі Колінз.
І хоч зірка раніше знімалась у таких успішних проєктах, як “Білосніжка: помста гномів” та “З любов’ю, Розі”, саме після ролі Емілі про неї почали говорити всі.Також по темі: Вишукана сексуальність: модні образи співачки Бейонсе Спорт-шик та сексуальність. Модні образи Меган Фокс Богиня нью-йоркської моди. Стильні образи Емілі Ратаковскі
Поки ти чекаєш другу частину серіалу, яка, до речі, вийде 22 грудня, Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку модних образів Лілі Колінз.
Модні образи Лілі Колінз
Ненудна елегантність
Лілі Колінз — це синонім до слова “елегантність”.
Тут і дається взнаки британське коріння акторки, адже її образи так чи інакше дотичні до стилю королівської родини.
Проте їх у жодному випадку не назвеш нудними.
Ось, для прикладу цей — стильно, красиво і до мурах розкішно!
Стримана клітинка
Ну, якщо ми вже провели аналогію з родиною британського монарха, то просто не можемо пропустити цей лук.
Клітинка є одним із найнеобхідніших елементів витриманого стилю.
Погодься, цей принт ніколи не вийде з моди, як і все інше, що можна назвати класикою.
І нехай тебе не терзають сумніви, адже стриманість — точно не те саме, що суворість.
Подивись, як вдало вона підкреслює ніжність та жіночність Лілі.
Леді-бос
У 21 столітті жодна красуня не може обійтися без ділових костюмів.
І тут Лілі Колінз надає перевагу мінімалізму.
Ось для прикладу цей лук у стилі тотал-блек.
Незважаючи на простоту кольорів і форм, образ викликає захоплення.
Адже підкреслює сексуальність зірки і дозволяють закцентувати увагу на головному — на ній.
Сміливі принти
Проте не варто думати, що весь гардероб Лілі Колінз — це суцільна стримана елегантність.
Акторка також зовсім не цурається сміливих принтів, яскравих барв та цікавих вирізів.
А як вміло вона поєднує подібні образи зі своїми стильними прикрасами!
Справжня Жар-Птиця!
Екстравагнтна осінь
Незважаючи на пору року, більшості з нас хочеться виглядати незрівнянно красиво та стильно.
Проте, якщо холодна погода на зовнішність зазвичай не впливає, то у стильному польоті трохи обмежує.
Але Лілі Колінз, схоже, із цим не погоджується.
І влітку, і восени вона експерементує з вирізами, формами, довжиною та кольорами.
Просто поглянь на цей екстравагантний осінній лук і створюй власний!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Ані Тейлор-Джой.
Фото: IMDb