Лілі Колінз: модні образи зірки сералу “Емілі в Парижі”

Модні образи акторки Лілі Колінз.

Минулого року Netflix потішив світ ще одним хітовим серіалом — “Емілі у Парижі”.

Молоду американку, що переїздить до найромантичнішої столиці світу, зіграла 32-річна акторка Лілі Колінз.

І хоч зірка раніше знімалась у таких успішних проєктах, як “Білосніжка: помста гномів” та “З любов’ю, Розі”, саме після ролі Емілі про неї почали говорити всі.

Поки ти чекаєш другу частину серіалу, яка, до речі, вийде 22 грудня, Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку модних образів Лілі Колінз.

Лілі Колінз — це синонім до слова “елегантність”.

Тут і дається взнаки британське коріння акторки, адже її образи так чи інакше дотичні до стилю королівської родини.

Проте їх у жодному випадку не назвеш нудними.

Ось, для прикладу цей — стильно, красиво і до мурах розкішно!

Ну, якщо ми вже провели аналогію з родиною британського монарха, то просто не можемо пропустити цей лук.

Погодься, цей принт ніколи не вийде з моди, як і все інше, що можна назвати класикою.

І нехай тебе не терзають сумніви, адже стриманість — точно не те саме, що суворість.

Подивись, як вдало вона підкреслює ніжність та жіночність Лілі.

У 21 столітті жодна красуня не може обійтися без ділових костюмів.

І тут Лілі Колінз надає перевагу мінімалізму.

Ось для прикладу цей лук у стилі тотал-блек.

Адже підкреслює сексуальність зірки і дозволяють закцентувати увагу на головному — на ній.

Проте не варто думати, що весь гардероб Лілі Колінз — це суцільна стримана елегантність.

Акторка також зовсім не цурається сміливих принтів, яскравих барв та цікавих вирізів.

А як вміло вона поєднує подібні образи зі своїми стильними прикрасами!

Справжня Жар-Птиця!

Незважаючи на пору року, більшості з нас хочеться виглядати незрівнянно красиво та стильно.

Проте, якщо холодна погода на зовнішність зазвичай не впливає, то у стильному польоті трохи обмежує.

Але Лілі Колінз, схоже, із цим не погоджується.

І влітку, і восени вона експерементує з вирізами, формами, довжиною та кольорами.

