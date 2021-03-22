Сім фільмів з Джонні Деппом, які ви ще не бачили

Фільми з Джонні Деппом, які могли не потрапити в поле твоєї уваги. А дарма!

За свою яскраву акторську кар’єру Джонні Депп встиг відзнятися в понад 80 фільмах.

Він грав і спокусливого Дон Жуана, і похмурого вампіра-аристократа, і пірата Карибського моря, і власника шоколадної фабрики.

У нашій підбірці не буде піратів Карибського моря чи божевільного Капелюшника з Аліси в країні чудес – такого Джонні Деппа ти бачив(ла) й добре знаєш.

Ми ж знайшли сім фільмів з Джонні Деппом, які менш популярні за піратську історію з вічно п’яним красунчиком Джеком.

Але гарантуємо – в цих фільмах яких Джонні Депп відкриється для тебе з нової сторони.

Фільми з Джонні Деппом, які ви ще не бачили

Бенні і Джун, 1993



Це дуже зворушлива історія, як закохати в себе незвичайну дівчину.

Джуніпер Перл була з дитинства нормальною дитиною, добре вчилася в школі і мріяла стати художницею.

Але після того, як її батьки гинуть в автокатастрофі, у Джун починається психологічний розлад.

Її старший брат і за сумісництвом опікун Бенджамін, навідріз відмовляється віддавати сестру в лікувальний заклад і всі обов’язки по догляду бере на себе.

12 років Джун постійно проводить час вдома і виходить на вулицю тільки в супроводі брата, інакше її прогулянки перетворюються на надзвичайні ситуації.

Бенджамін працює в автомайстерні, і наглядати за сестрою допомагають доглядальниці.

Та от, через посилення нападів гніву Джун загрожує переїзд в спеціалізований інтернат.

І тут час в історії з’явитись Джонні Деппу в образі дивака Сема. В якості медичного експерименту той починає жити разом із Джун в окремій квартирі.

Сем зовсім в дусі Тіма Бертона “не від світу цього”: схиблений на чистоті і може зробити тости за допомогою праски або пюре з допомогою тенісної ракетки.

Своїми кумедними жартами в стилі Бастера Кітона і Чарлі Чапліна і зворушливими вчинками Сем знаходить шлях до серця дівчини.

Дружина астронавта, 1999



Уявіть: ви дружина астронавта, в якого в космосі на якийсь час зник зв’язок.

Ви переживали за його життя, але тепер він живий-здоровий і вдома.

Але поводить себе так, що тепер переживати доводиться за своє життя.

Тут компанію Джонні Деппу-астронавту склала прекрасна Шарліз Терон, якій пощастило зіграти його дружину.

Тільки ось в героя Деппа вселилося щось космічне і зловісне.

І тепер дитина цього створіння живе всередині його дружини.

Оце так поворот, як із нього буде викручуватися героїня Шарліз?

Сонна лощина, 1999



Протягом року з астронавтів у констеблі. Так, в “Сонній лощині” Джонні Депп грає меланхолійного констебля Ікабода Крейна, який прибув з Нью-Йорка в тихе село Сонна Лощина, щоб розслідувати низку загадкових вбивств.

Приїхавши на місце, Ікабод Крейн дізнається у місцевих жителів, що всі вбивства здійснює таємничий вершник без голови, і тільки вночі.

Усі жертви обезголовлені, і на місці події знаходять тільки тіла нещасних. У фільмі таких буде аж 18.

Крейн переконується, що все це не вигадка довірливих жителів.

Тепер йому належить знайти містичну істоту, але це ще півсправи.

А от як з потворою впоратись? Тим паче, якщо в будь-якій незрозумілій ситуації тягне втратити свідомість.

Картина на довгі роки зайняла провідні рядки в світових кіно рейтингах.

Чудова музика і насичений подіями сюжет змусять тебе ще не один раз повертатися до перегляду цієї стрічки.

“Шоколад”, 2001



Цей прекрасний фільм немовби створений для перегляду восени.

Франція, маленька шоколадарня, красива жінка з непростою долею і прекрасний та загадковий незнайомець – гарний коктейль проти хандри.

Маленький французьке містечко живе своїм звичним, розміреним життям — строгі розпорядки і правила, регулярні походи до церкви — і, здавалося б, ніщо не провіщає змін.

Але ось раптом змінюється вітер – в буквальному сенсі, і в містечку з’являються два нових жителя — Вієнн і її шестирічна дочка Анук.

Вони відкривають маленьку крамницю солодощів, у якій Вієнн готує дивовижний шоколад, вміло вгадуючи смаки своїх покупців.

З кожним днем заходячи до крамниці все частіше, жителі містечка починають розуміти, що шоколад таємничої незнайомки має чарівну дію — ворогуючі сусіди стали миритися і усвідомлювати, що їм не подобається старомодний порядок містечка.

Але такий розвиток подій зовсім не влаштовує мера — адже тоді його беззаперечна влада може завалитися.

А Вієнн тим часом продовжує готувати шоколад для мешканців, і випадково зустрічає героя Деппа – людину, здатну вгадати її бажання.

Чарівна країна, 2004



Неймовірно зворушливий фільм із Кейт Уінслет і Фредді Хаймором, який уже знімався з Деппом у стрічці Чарлі і шоколадна фабрика.

Тут тобі і казка, і гумор, і сльози, і ще безліч самих непередаваних емоцій.

Сюжет картини розповідає про долю шотландського драматурга і романіста Джеймс Баррі (Джонні Деппа), відомого у всьому світі, як творця книжкового персонажа Пітера Пена.

За всю його творчість Баррі неодноразово стикався з нерозумінням глядачів і колег.

І ось одного разу, під час одного з таких провалів, він знайомиться з чудовою молодою вдовою Сільвією Девіс, яка виховує самотужки чотирьох дітей.

Саме вона разом зі своєю сім’єю стала тією самою музою, яка так потрібна була Баррі в той момент.

Ця зустріч допомогла письменникові не тільки пережити невдачі, але і написати новий твір, що стало згодом класикою світової літератури.

Найкраще Баррі спілкувався з сином Сільвії Пітером, що, швидше за все, і наштовхнуло його на створення персонажа Пітера Пена.

Ранго, 2011



Так, це мультфільм. Від режисера Піратів Карибського моря.

А раз мультфільм, то, здавалось би, і від Деппа тут лише голос, який ми все одно не чуємо в дубляжі.

Але ні: ота ящірка – авантюрист виглядає як Джонні Депп, рухається як він, і навіть мислить так само.

Анімований Депп-хамелеон – це треба бачити!

А ще шикарна музика та сюжет: Ранго у свій час взяв Оскара, між іншим.

Річард говорить Прощавай, 2018 Що би ви зробили, якби ваш лікар сказав, що вам залишилося жити десь 6 місяців? Напевно, у такі моменти кожна людина переосмислює своє життя та починає діяти зовсім по-іншому. Ось так і професор у коледжі на ім’я Річард зрозумів, що до цього моменту він не жив. Діагноз “рак” відкрив йому очі на світ – більше ніяких порожніх витрат часу, непотрібних і нудних занять. Із цього моменту Річард буде жити на всю котушку, забувши про правила й обмеження. Його останні місяці в цьому світі повинні пройти так, щоб він був нарешті щасливий. Тільки от навіщо було чекати на цей шанс все життя? Нагадаємо, раніше ми писали про фільми про бізнес, які варто подивитись. Фото: IMDB

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