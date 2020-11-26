Депп і Сталлоне в українському кіно? Apple-Man зібрав $120 тис на Kickstarter

Топові голлівудські актори Джонні Депп і Сильвестр Сталлоне можуть знятися в українському фільмі Apple-Man, який зібрав бюджет на Kickstarter.

Український комедійний фільм про супергероїв успішно завершив збори бюджету на американській платформі Kickstarter. Проект зібрав 120 000 доларів із 118 000, необхідних для зйомки фільму.

Це безпрецедентний випадок в історії українського кінематографу, коли проект заробляє гроші ще до початку виробництва. Причому, ця сума більше, ніж касові збори у 90% знятих в Україні стрічок.

Трейлер фільму Apple-Man був розміщений на сайті Kickstarter, і з перших днів привернув уваги кінокритиків США, Німеччини, Австралії та інших країн. Найбільше незалежне видання США про кіно CinemaBlend порівняло український проект із легендарної серією Marvel «Люди-Ікс».

А німецький кіножурнал FILMSTARTS навіть порекомендував український фільм фанатам супергеройського хіта від Amazon «The Boys» («Пацани»).

Якщо Вам до смаку божевільні пригоди Карла Урбана в «The Boys», радимо до перегляду не менш божевільний трейлер «Apple-Man» – не зважаючи на те, що за цим проектом не стоїть багатомільярдна компанія, подібна до Amazon, – написало німецьке видання.

Завдяки інтересу зарубіжних кінокритиків і успішної кампанії на найавторитетнішій crowdfunding-платформі, режисер Василь Москаленко отримав можливість запросити у проект топових голлівудських акторів.

Серед зірок, які можуть з’явиться у фільмі – Джонні Депп і Сильвестр Сталлоне.

Втім, українці не перші, хто скористався успіхом на Kickstarter для залучення в проект голлівудських зірок.

Фільм шведського режисера Девіда Сендберга «Кунг-Ф’юрі» 5 років тому так само зібрав кошти на цій платформі. Це дало можливість отримати у проект Арнольда Шварценеггера і Майкла Фассбендера.

Трейлер фільму Apple-Man

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що фільм Apple-Man оцінила Дженніфер Еністон.

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