Україна зможе відбити ракетний обстріл Кремля? Як і чим саме

“Україні потрібна зброя”.

Минулого тижня Пентагон звернувся до союзників із закликом зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні.

У заяві оборонного відомства США йдеться, що Київ повинен мати можливість купувати засоби, потрібні для захисту країни.

Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що, хоч ця заява є дипломатично та політично важливою, це поки лише декларація, і додає:

“До реальних рішень ще дуже далеко. Саме тому Україна має зайняти активну позицію. Ми мусимо представити нашим партнерам конкретну стратегію, що саме нам потрібно і чому”.

Та експерти пояснюють, що така заява, все ж, може мати для нас позитивні наслідки, адже демонструє чітку позицію і підтримку Сполучених штатів щодо України.

“Фактично, США є маяком у НАТО. І що говорить старший — те роблять всі інші. Чому саме зараз вони це зробили? Тому що настав той момент, коли у Пентагоні впевнені, що на сьогоднішній день питання переоснащення ЗСУ — це найголовніше питання”, — пояснює військовий експерт Олег Жданов.

Але що ж для України найважливіше? Яка саме зброя нам зараз найпотрібніша?

У цьому питанні усі фахівці одностайні.

Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко каже:

“Якщо ми говоримо про можливість широкомасштабного наступу російських військ поза окупованими районами Донецької і Луганської області, то тут, звичайно, на перший план виходять засоби повітряного ураження, тобто протиповітряні і протиракетні засоби”.

Так, дійсно, у спадок ще з Радянського Союзу ЗСУ отримали частину зенітно-ракетних комплексів, які можуть вражати подібні цілі.

Наприклад, ЗРК середньої дальності “Бук-М1”, чи кілька модифікацій системи С-300. Але повноцінно системою протиракетної оборони назвати їх не можна.

Ще навесні цього року Росія стягнула до українських східних кордонів російські “Іскандери” — це оперативно-тактичні ракетні комплекси, та крилаті ракети морського базування “Калібр”.

Ними озброєні, зокрема, і російські кораблі Чорноморського флоту.

Також, за даними експертів, у південному військовому окрузі РФ, базуються винищувачі МіГ-31 із гіперзвуковими ракетними комплексами “Кинджал”.

То що ж буде, якщо, чисто гіпотетично, комусь у Кремлі зірве дах і Росія розпочне повномасштабний наступ на Україну?

Чи впораються наші установки ППО та ПРО радянського виробництва із російськими ракетами?

Юрій Ботусов каже:

Експерти вважають, що Україна повинна створювати протиракетну оборону виходячи з реальності.

“Експерти говорять і я до них приєднуюсь, що, наприклад, ракети Patriot, не є дуже доречними для України. Такі складні системи озброєння довго виробляються. Є достатня номенклатура більш простих, але не менш ефективних систем протиповітряної і протиракетної оборони, як американських, так і європейських. Утому числі, які, ми могли б отримати, як на платній основі, так і на умовах військової допомоги”, — каже Ігор Левченко.

Але невже Україна не може самостійно створити сучасне і потужне озброєння? Тим паче у нас є можливості і досвід.

Дивіться про це у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: flickr, Pixabay

