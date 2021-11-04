Україна зможе відбити ракетний обстріл Кремля? Як і чим саме

“Україні потрібна зброя”.
Минулого тижня Пентагон звернувся до союзників із закликом зняти обмеження на постачання летальної зброї Україні.
У заяві оборонного відомства США йдеться, що Київ повинен мати можливість купувати засоби, потрібні для захисту країни.
Що про це кажуть експерти?
Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що, хоч ця заява є дипломатично та політично важливою, це поки лише декларація, і додає:
“До реальних рішень ще дуже далеко. Саме тому Україна має зайняти активну позицію. Ми мусимо представити нашим партнерам конкретну стратегію, що саме нам потрібно і чому”.
Та експерти пояснюють, що така заява, все ж, може мати для нас позитивні наслідки, адже демонструє чітку позицію і підтримку Сполучених штатів щодо України.
“Фактично, США є маяком у НАТО. І що говорить старший — те роблять всі інші. Чому саме зараз вони це зробили? Тому що настав той момент, коли у Пентагоні впевнені, що на сьогоднішній день питання переоснащення ЗСУ — це найголовніше питання”, — пояснює військовий експерт Олег Жданов.
Яку саме зброю потребує Україна?
Але що ж для України найважливіше? Яка саме зброя нам зараз найпотрібніша?
У цьому питанні усі фахівці одностайні.
Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко каже:
“Якщо ми говоримо про можливість широкомасштабного наступу російських військ поза окупованими районами Донецької і Луганської області, то тут, звичайно, на перший план виходять засоби повітряного ураження, тобто протиповітряні і протиракетні засоби”.
Тобто, можливості України у протидії, наприклад, російським ракетам дуже обмежені.
Так, дійсно, у спадок ще з Радянського Союзу ЗСУ отримали частину зенітно-ракетних комплексів, які можуть вражати подібні цілі.
Наприклад, ЗРК середньої дальності “Бук-М1”, чи кілька модифікацій системи С-300. Але повноцінно системою протиракетної оборони назвати їх не можна.Також по темі: Росія та Китай захоплять світ? Яку загрозу для України та світу несе такий союз РФ боїться вступу України в НАТО? Чи правдиві міфи про Північноатлантичний альянс Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна
Ще навесні цього року Росія стягнула до українських східних кордонів російські “Іскандери” — це оперативно-тактичні ракетні комплекси, та крилаті ракети морського базування “Калібр”.
Ними озброєні, зокрема, і російські кораблі Чорноморського флоту.
Також, за даними експертів, у південному військовому окрузі РФ, базуються винищувачі МіГ-31 із гіперзвуковими ракетними комплексами “Кинджал”.
Чи готова Україна протистояти ракетам Кремля?
То що ж буде, якщо, чисто гіпотетично, комусь у Кремлі зірве дах і Росія розпочне повномасштабний наступ на Україну?
Чи впораються наші установки ППО та ПРО радянського виробництва із російськими ракетами?
Юрій Ботусов каже:
Це дуже важке питання. Якщо сказати правду, то ми налякаємо просто суспілсьство.
Експерти вважають, що Україна повинна створювати протиракетну оборону виходячи з реальності.
“Експерти говорять і я до них приєднуюсь, що, наприклад, ракети Patriot, не є дуже доречними для України. Такі складні системи озброєння довго виробляються. Є достатня номенклатура більш простих, але не менш ефективних систем протиповітряної і протиракетної оборони, як американських, так і європейських. Утому числі, які, ми могли б отримати, як на платній основі, так і на умовах військової допомоги”, — каже Ігор Левченко.
Але невже Україна не може самостійно створити сучасне і потужне озброєння? Тим паче у нас є можливості і досвід.
Дивіться про це у сюжеті Роксолани Влох.
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