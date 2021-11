Картка киянина: які привілеї дає і як її оформити

Картка киянина – це іменна багатофункціональна платіжна картка, яка є електронним носієм персональних даних та надає мешканцям столиці право на пільги та знижки.

Досі більшість киян вважала, що Картку киянина можуть отримати лише пільгові категорії населення. Насправді ж її можуть отримати усі, хто офіційно живе або працює у Києві.

– безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення;

– знижки на проїзд для решти власників Картки киянина.

Отримати Картку киянина може кожен, зто відповідає хоча б одному з цих критеріїв:

Оформити Картку киянина можна в будь-якому відділенні Ощадбанку.

Для цього треба подати такі документи:

● паспорт або документ який його замінює;

● ідентифікаційний номер;

● документ, який підтверджує статус пільговика (для пільгових категорій населення);

● довідка про працевлаштування в Києві (для киян-пільговиків);

