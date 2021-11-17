Картка киянина: які привілеї дає і як її оформити

Картка киянина – це іменна багатофункціональна платіжна картка, яка є електронним носієм персональних даних та надає мешканцям столиці право на пільги та знижки.

Досі більшість киян вважала, що Картку киянина можуть отримати лише пільгові категорії населення. Насправді ж її можуть отримати усі, хто офіційно живе або працює у Києві.

Навіщо потрібна Карта киянина

можливість верифікації за Bank ID для отримання адміністративних послуг через Інтернет;

отримання доступу до електронних сервісів столиці через «Особистий кабінет киянина» (оплата комунальних послуг, запис дитини о садочка тощо)

картка є носієм електронного квитка для проїзду в наземному чи підземному транспорті.

– безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення;

– знижки на проїзд для решти власників Картки киянина.

Зокрема, як заявили у КМДА, з цією карткою разовий квиток на проїзд у метро коштуватиме 12 гривень замість 20 гривень.

можливість придбання «соціального хліба» у кіосках Київхліб зі знижкою від 20 до 70% в залежності від категорії пільговика;

знижки в деяких торговельних мережах, аптеках, театрах, музеях та місцях відпочинку.

Хто має право оформити карту киянина

Отримати Картку киянина може кожен, зто відповідає хоча б одному з цих критеріїв:

зареєстрований у Києві

є внутрішньо переміщеною особою з тимчасово окупованих територій

має право на пільгивідповідно до актів Київради та КМДА;

офіційно працює в Києві та сплачує податки на території міста

здобуває середню або вищу освіту в столиці – середню

є батьками чи опікунами дітей, які навчаються освіту в Києві.

Де і як оформити Картку киянина

Оформити Картку киянина можна в будь-якому відділенні Ощадбанку.

Для цього треба подати такі документи:

● паспорт або документ який його замінює;

● ідентифікаційний номер;

● документ, який підтверджує статус пільговика (для пільгових категорій населення);

● довідка про працевлаштування в Києві (для киян-пільговиків);

Скільки коштує карта киянина

Для пільгових категорій населення Карта киянина є безкоштовною. Для решти киян вона обійдеться в 120 грн на рік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Києві.

Фото: Картка киянина

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