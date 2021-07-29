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Video: Зелений водень. Як Україна може стати головним постачальником екопалива для Європи

Як Україна може стати головним еспортером "зеленого водню" для Європи. Після ухвалення рішення добудувати російський газогін Північний потік-2, а відтак втрати Україною колосальних прибутків від транзиту російського газу з’явилась альтернатива. Виробництво і продаж у Європу так званого «зеленого водню». Що це таке? Чи може Україна його виробляти і у яких масштабах? [read_more_news] Що для цього потрібно? І які перспективи? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми писали погіршення відносин між Росією та Індією. Фото: Unsplash 

Зелений водень. Як Україна може стати головним постачальником екопалива для Європи
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Як Україна може стати головним еспортером “зеленого водню” для Європи.

Після ухвалення рішення добудувати російський газогін Північний потік-2, а відтак втрати Україною колосальних прибутків від транзиту російського газу з’явилась альтернатива.

Виробництво і продаж у Європу так званого «зеленого водню».

Що це таке? Чи може Україна його виробляти і у яких масштабах?

Також по темі: Чи зможе людство повністю перейти на "зелену енергетику"? Україна припиняє імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Як це відобразиться на платіжках Електроенергетична криза в Україні: коли зростуть ціни за електрику

Що для цього потрібно? І які перспективи?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали погіршення відносин між Росією та Індією.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Зелений водень. Як Україна може стати головним постачальником екопалива для Європи / 29.07.2021 10:20
29.07.2021 10:20

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