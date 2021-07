Зелений водень. Як Україна може стати головним постачальником екопалива для Європи

Як Україна може стати головним еспортером “зеленого водню” для Європи.

Після ухвалення рішення добудувати російський газогін Північний потік-2, а відтак втрати Україною колосальних прибутків від транзиту російського газу з’явилась альтернатива.

Виробництво і продаж у Європу так званого «зеленого водню».

Що це таке? Чи може Україна його виробляти і у яких масштабах?

Що для цього потрібно? І які перспективи?

Дивіться у відео.

Фото: Unsplash

