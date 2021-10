Заощадити і не замерзнути. 5 простих порад щодо економії на опаленні

У багатьох холодна пора асоціюється не лише з передсвятковим настроєм та пряним глінтвейном, а й із захмарнами сумами в платіжках.

Ранок у Великому Місті розповість, як заощадити на опаленні та не довести до замерзання свою родину.

Корисні поради з розумної економії читай у нашому матеріалі.

Насамперед потрібно взяти за звичку перед настанням холодів, ретельно перевіряти свою опалювальну систему.

Якщо проігнорувати повітряні пробки або банальне протікання труб, можна зіткнутись із їх проривом під час експлуатації.

Тому експерти радять проводити діагностику приблизно 1 раз на рік.

Ключовим чинником витрат на опалення є теплоізоляція.

Для того, щоб зекономити, варто змінити вікна на пластикові з подвійним або потрійним склопакетами.

Також не слід шкодувати гроші на утеплення будинку — це неодмінно окупиться за кілька опалювальних сезонів.

Малохтознає але установка цього чудо-пристрою може зменшити витрату тепла до 20%.

Мова про терморегулятор, що стабілізує роботу батареї і допомагає їй видавати стільки тепла, скільки необхідно для заданих параметрів.

Газовий котел вже давно не вважається економним.

Тому експерти радять замінити його — на конденсаційний або встановити паралельно з котлом тепловий насос.

Про габарити можна не перейматися — він не займатиме багато місця.

Сума, сплачена за показниками власного лічильника, завжди менша, у порівнянні з середнім показником.

Часто, після встановлення лічильника, споживач починає платити на 40-50% менше.

Увага! Перед тим, як вдаватись до будь-яких маніпуляцій слід перевірити чинні Правила безпеки систем газопостачання.

І наостанок візьми до уваги лайфхаки, що приємно вплинуть на твій гаманець:

Фото: Pexels

