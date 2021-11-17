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ICTV Ранок 17.11.2021 16:55
17.11.2021 16:55
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Ікони моди. 5 найстильніших кіногероїнь

Ікони моди. 5 найстильніших кіногероїнь

Найстильніші героїні кіно — добірка від Ранку у Великому Місті. 

Їхні образи стали натхненням для багатьох.

А легендарні аутфіти цих жінок уже ввійшли в історію.

Хто ці найстильніші героїні кіно? Читайте у нашому матеріалі.

5 найстильніших кіногероїнь

Міранда Прістлі 

Образ Міранди із фільму “Диявол носить “Прада” вражає строгістю і вишуканістю.

Меріл Стріп майстерно виконала роль вимогливої редакторки модного глянцю.

У стрічці використано багато дизайнерського одягу та аксесуарів.

Це зробило фільм найдорожчим в історії з погляду витрат на костюми.

міранда прістлі

Коко Шанель 

Стрічка “Коко до Шанель” про життя знаменитої кутюр’є не могла не вразити стилем.

Сюжет оповідає про перші кроки дизайнерки у світі моди.

Тут можна дізнатися, як Коко створила маленьку чорну сукню та жіночі жокейські штани.

Фільм номінували на “Оскар” за найкращі костюми.

коко шанель фото

Керрі Бредшоу 

Культові образи головної героїні серіалу “Секс і місто” Керрі Бредшоу зробили її справжньою іконою моди.

Спідниця з фатину, вишукана золота підвіска, шубка та вінтажні футболки.

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Ці елементи гардеробу Керрі найбільше запам’яталися глядачам серіалу.

І, звісно, туфлі! Нове взуття героїня купувала після кожної драми.

А їх у її житті не бракувало.

сара джессіка паркер

Малена 

Спокусливий образ Малени у виконанні Моніки Беллуччі з одноіменного фільму вирізняється спокусливістю.

Основа її луків — стримані облягаючі сукні і костюми зі спідницями.

Кожен аутфіт доповнювався панчохами, монохромними аксесуарами й туфлями на невисоких підборах.

малена фото

Холлі Голайтлі 

Легендарна роль Одрі Хепберн, яка популяризувала елегантний і романтичний стиль.

Головна героїня “Сніданку у Тіффані” прославила чорну сукню-футляр.

Великі черепахові окуляри, масивне намисто та чорні рукавички з атласу.

Ці деталі образу Холлі досі запозичують модниці з усього світу.

А бежевий тренч з фінальної сцени фільму ідеально поєднується і з хустинками на голові, і з футболками-поло.

холлі голайтлі фото

Нагадаємо, раніше ми писали про модні спідниці 2021.

Фото: IMDb

 

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Теги: кіно, стиль
17.11.2021 16:55



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