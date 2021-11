Ікони моди. 5 найстильніших кіногероїнь

Найстильніші героїні кіно — добірка від Ранку у Великому Місті.

Їхні образи стали натхненням для багатьох.

А легендарні аутфіти цих жінок уже ввійшли в історію.

Хто ці найстильніші героїні кіно? Читайте у нашому матеріалі.

Образ Міранди із фільму “Диявол носить “Прада” вражає строгістю і вишуканістю.

Меріл Стріп майстерно виконала роль вимогливої редакторки модного глянцю.

У стрічці використано багато дизайнерського одягу та аксесуарів.

Це зробило фільм найдорожчим в історії з погляду витрат на костюми.

Стрічка “Коко до Шанель” про життя знаменитої кутюр’є не могла не вразити стилем.

Сюжет оповідає про перші кроки дизайнерки у світі моди.

Тут можна дізнатися, як Коко створила маленьку чорну сукню та жіночі жокейські штани.

Фільм номінували на “Оскар” за найкращі костюми.

Культові образи головної героїні серіалу “Секс і місто” Керрі Бредшоу зробили її справжньою іконою моди.

Спідниця з фатину, вишукана золота підвіска, шубка та вінтажні футболки.

Ці елементи гардеробу Керрі найбільше запам’яталися глядачам серіалу.

І, звісно, туфлі! Нове взуття героїня купувала після кожної драми.

А їх у її житті не бракувало.

Спокусливий образ Малени у виконанні Моніки Беллуччі з одноіменного фільму вирізняється спокусливістю.

Основа її луків — стримані облягаючі сукні і костюми зі спідницями.

Кожен аутфіт доповнювався панчохами, монохромними аксесуарами й туфлями на невисоких підборах.

Легендарна роль Одрі Хепберн, яка популяризувала елегантний і романтичний стиль.

Головна героїня “Сніданку у Тіффані” прославила чорну сукню-футляр.

Великі черепахові окуляри, масивне намисто та чорні рукавички з атласу.

Ці деталі образу Холлі досі запозичують модниці з усього світу.

А бежевий тренч з фінальної сцени фільму ідеально поєднується і з хустинками на голові, і з футболками-поло.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні спідниці 2021.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.