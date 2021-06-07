Модні спідниці 2021: найефектніші моделі на літо

Спідниці на літо 2021 – головні моделі та тренди.

Влітку так хочеться бути легкою та яскравою! Адже сама природа до цього спонукає. А найкраща основа для стильних і романтичних літніх образів – це вдало підібрана спідниці.

У цьому сезоні дизайнери не обмежують нас у довжині – це може бути і міні, і міді, і максі.

А от які саме моделі спідниць у тренді влітку 2021 – розкажемо в матеріалі.

Модні спідниці на літо 2021

Спідниця з бахромою

Спідниця з бахромою – безумовний хіт цього літа. Це чудовий спосіб привернути увагу і зробити акцент на ніжках.

Не варто вдягати таку річ в офіс – це може виглядати дещо зухвало. А от на вечірці чи прогулянці вона виглядатиме чудово.

Ти можеш вибрати як власне готову спідницю. Так і просто пояс із бахромою, який можна вдягати поверх іншої спіднички чи шортів.

Асиметрична спідниця

Ще один тренд для сміливих красунь, яким набридли шаблони. Асиметричні спільниці внесуть до твого луку елемент новизни і самобутності.

Найчастіше цей ефект досягається поєднанням різних тканин і кольорів, розрізами, запахом та грою з довжиною.

Здається, саме час позбутися умовностей і приміряти таку спідницю.

Спідниця-плісе

Не збираються залишати модний Олімп і спідниці плісе. Такий фасон виглядає надзвичайно ефектно і чудово поєднується практично з будь-яким верхом.

Підходить як для тендітних дівчат, так і для жінок із пишними формами.

Цього сезону актуальними будуть спідниці-плісе як довжини міді, що вже стала для нас звичною, так і міні та максі-моделі.

Спідниця з фатину

Фатинові спідниці-пачки тріумфально повертаються в моду. Тож якщо в тебе є така у шафі – можеш сміливо діставати.

Ці невагомі романтичні спіднички чудово підійдуть для вечірки чи літної прогулянки.

Але підходять вони здебільшого для юних дівчат, адже виглядають дещо наївно та інфантильно.

А от красуням за 40 краще надати перевагу іншим трендовим моделям.

З гудзиками

Один модних із фаворитів літа 2021 – спідниця з гудзиками. Вони можуть як справді застібатися, так і виконувати чисто декоративну роль.

Така модель виглядає цікаво та по-молодіжному. Водночас вона максимально універсальна – носити її можна будь-яким верхом і взуттям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні футболки на літо 2021.

Фото: Unsplash

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