Мода 2021: ми підібрали стильні образи цієї весни для жінок та чоловіків

Модні образи на весну 2021 для жінок та чоловіків. Актуальна інформація для справжніх модників та модниць.

Нарешті весна повернулася.

А це означає, що вже слід готувати одяг та нові образи, щоб здивувати всіх своїми крутими луками.

Що ж у тренді?

Для жінок

Спираючись на модні покази Ukraininan Fashion Week 2021 та світову Haute couture, можна зробити висновок, що популярними в цьому сезоні будуть лаконічні костюми-двійки, спідниці-міді та міні-сукні.

Давай розглянемо варіанти.

Високий виріз на спідницях та сукнях

Строгість довгих спідниць та суконь доповнить виріз та додасть елегантності, показавши вашу красиву ніжку.

Костюми блакитного кольору

Цікавий фасон класичних костюмів, що нададуть незвичності та водночас елегантності твоєму образу.

Широкі штани або шорти підійдуть будь-якому типу фігури. До того ж, блакитний зараз у моді.

Маленька біла сукня

Тренд цього сезону, який можна поєднати з oversize-жилетами, джинсовками, шкіряними куртками, рубашками, ботами чи босоніжками.

Сукня рожевого кольору

Рожевий колір також у тренді цього весняного сезону.

Сукні легкого крою стануть чудовим вибором для романтичних красунь.

Стьобаний жилет

Річ, яка точно додасть “цікавинку” у твій образ. Окрім того, жилет буде чудовим замінником пуховику.

Його можна носити з рубашкою або светром, залежно від погодних умов.

Монохромна сукня

Поєднання чорного та білого кольорів — чудовий вибір. Така сукня у поєднанні зі шкіряними ботами або підборами точно приверне увагу.

Тренч вільного крою

Практична, стильна, актуальна річ сезону весна-літо 2021. Тренч стане гарним доповненням до сукні, костюму або топу та широких джинсів.

Короткі блузи та рукава-буфи

Прекрасний вибір для тих, хто бажає бути стильною та жіночною водночас.

Ми підібрали приклади стильних луків цієї весни:

Для чоловіків

Гольф

Універсальна річ, яка буде вигідно виглядати у поєднанні з кардиганом, пальто або шкіряною курткою.

Ненудний тейлорінг

На сезон весна-літо 2021 чоловікам дали більше вибору. Тепер можна носити пальто або костюм зі світшотами, поєднуючи стріт-стайл з класикою.

Кардигани

Актуальна та універсальна річ, яка доповнить твій образ, надасть йому стриманої елегантності.

Мінімалізм та класика

Завжди були в моді. Поєднання лише двох кольорів, двох деталей, відсутність принту залишається популярним і досі.

Бомбери

Верхній одяг, який пасує як під рубашку, так і під худі.

Зараз в асортименті магазинів їх дуже багато, тому кожен може вибрати собі до смаку.

Широкі брюки у поєднанні зі шкіряними куртками (що також у тренді) створять брутальний, але водночас стильний та сучасний образ.

Експеременти в моді — це круто.

Пояс, як акцент

Раніше пояс використовували лише за призначенням, але зараз дизайнери та стилісти радять використосувати цю річ чоловікам, як акцент у своєму образі.

Готові стильні образи:

Мода постійно змінюється, тренди не дають довго чекати, тому і ти теж маєш слідкувати за тенденціями у fashion-світі. Не тільки для того, щоб бути стильним, а й для того, щоб бути обізнаним.

Краса, стиль та розум врятують світ.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні піжами на 2021 рік.

Фото: Instagram

Поліна Акуленко

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