Мода на паузі: як пандемія коронавірусу вплинула на модний дім Aрмані?

Закриті бутіки, відмінені покази і захисні костюми замість фешн-нарядів — мода поставлена на паузу.
Величезна галузь для економіки вчиться жити по-новому.
Як криза, спричинена COVID-19 вплинула на модний дім Aрмані?
Ми розповіли у рубриці “Бізнес-історії”.
Про Armani
Компанія Giorgio Armani була заснована у 1975 році в Мілані.
До кінця 70-их років стала одним з провідних міжнародних будинків моди і випустила кілька нових ліній аксесуарів, нижньої білизни і купальників.
Всього у світі функціонує понад 2000 бутіків дому моди.Також по темі: Чому постачальники відмовляють малому бізнесу? Зворушлива історія бізнес-леді в декреті Як відкрити власну справу з нуля - поради від відомих українських бізнесменів Як врятувати бізнес під час карантину: поради експертів
Джоржио Армані відкрив власний дім моди в 40 років. До цього він встиг попрацювати помічником модельєра, оформлювачем вітрин і асистентом фотографа.
Увійшовши в сферу моди Армані стрімко почав ламати стандарти. Перш за все, змінив чоловічий костюм, зробивши його більш силуетним та естетичним.
Вже скоро в костюми «від Армані» овдяглися всі зірки шоу-бізнесу.
Ковідна криза
Навесні 2020 на зміну низки показів на найвідоміших світових поудімах прийшов ступор індустрії моди.
Дизайнери не знали що робити, сповна відчувши на собі кризу COVID-19.
Армані відмовляється від запланованого показу на Міланському тижні моди.
Натомість проводить свою презентацію без єдиного глядача, транслюючи відео на сайті компанії.
Навесні цього ж року група закрила всі свої бутіки в Італії, а також картинну галерею, ресторани і готелі, потрапивши у сферу бізнесу, яка постраждала економічно найбільше.
Що каже на це відомий модельєр?
Сам Джоржио Армані не надто засмучується. Він каже:
Деякі масштабні покази сьогодні виглядають просто вульгарно — це безглузда витрата величезних ресурсів. Особливі події повинні відбуватися в особливих випадках, а не перетворюватися на рутину, як зараз.
Компанія Джорджио Армані також перевела свої виробничі потужності в Італії для пошиття одноразових халатів і масок для медичних працівників.
І витратила на допомогу в боротьбі с вірусом 2 мільйона євро, повідомила медіа-агенція Reuters.
Кризу Армані таки пережив. Як саме, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як малому бізнесу пережити кризу.
Фото: Pexels