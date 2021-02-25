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ICTV / Ранок / Мода на паузі: як пандемія коронавірусу вплинула на модний дім Aрмані? / 25.02.2021 18:00
25.02.2021 18:00
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Мода на паузі: як пандемія коронавірусу вплинула на модний дім Aрмані?


Закриті бутіки, відмінені покази і захисні костюми замість фешн-нарядів — мода поставлена на паузу.

Величезна галузь для економіки вчиться жити по-новому.

Як криза, спричинена COVID-19 вплинула на модний дім Aрмані?

Ми розповіли у рубриці “Бізнес-історії”.

Про Armani

Компанія Giorgio Armani була заснована у 1975 році в Мілані.

До кінця 70-их років стала одним з провідних міжнародних будинків моди і випустила кілька нових ліній аксесуарів, нижньої білизни і купальників.

Всього у світі функціонує понад 2000 бутіків дому моди.

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Джоржио Армані відкрив власний дім моди в 40 років. До цього він встиг попрацювати помічником модельєра, оформлювачем вітрин і асистентом фотографа.

Увійшовши в сферу моди Армані стрімко почав ламати стандарти. Перш за все, змінив чоловічий костюм, зробивши його більш силуетним та естетичним.

Вже скоро в костюми «від Армані» овдяглися всі зірки шоу-бізнесу.

Ковідна криза

Навесні 2020 на зміну низки показів на найвідоміших світових поудімах прийшов ступор індустрії моди.

Дизайнери не знали що робити, сповна відчувши на собі кризу COVID-19.

Армані відмовляється від запланованого показу на Міланському тижні моди.

Натомість проводить свою презентацію без єдиного глядача, транслюючи відео на сайті компанії.

Навесні цього ж року група закрила всі свої бутіки в Італії, а також картинну галерею, ресторани і готелі, потрапивши у сферу бізнесу, яка постраждала економічно найбільше.

Що каже на це відомий модельєр?

Сам Джоржио Армані не надто засмучується. Він каже:

Деякі масштабні покази сьогодні виглядають просто вульгарно — це безглузда витрата величезних ресурсів. Особливі події повинні відбуватися в особливих випадках, а не перетворюватися на рутину, як зараз.

Компанія Джорджио Армані також перевела свої виробничі потужності в Італії для пошиття одноразових халатів і масок для медичних працівників.

І витратила на допомогу в боротьбі с вірусом 2 мільйона євро, повідомила медіа-агенція Reuters.

Кризу Армані таки пережив. Як саме, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як малому бізнесу пережити кризу.

Фото: Pexels

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Теги: бізнес, мода, пандемія
25.02.2021 18:00



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