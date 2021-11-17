Еліна Світоліна про чоловіка, гонорари та за яку їй суму пропонували “злити” матч – інтерв’ю | 33 за 3

“Бути завжди в подорожі”, — таку дала відповідь на питання, що найскладніше в тенісі.
Про це перша ракетка України розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко, який період був найважчим в спортивній кар’єрі, Світоліна відповіла:
— Цей рік. Розраховувала, що вже виграю “Великий шолом”, але цього не сталось і були великі програші.
Однак спортсменка вважає, що олімпійська медаль закрила всі питання.
Українська тенисистка розповідає, що бувало їй пропонували програти матч:
— Це траплялось на більш низьких рівнях.
Вона відверто говорить, що називали суму в 200-300 тисяч доларів.
А за те, щоб представляти іншу країну, пропонували за рік 700-800 тисяч доларів.
Еліна розповіла, що їй надходили пропозиції щодо зміни громадянства, але вона відмовилась від них.
— Було п’ять-шість країн, які пропонували, але я — українка.
Спортсменка каже, що не може уявити собі, що може представляти іншу країну.
Зараз дівчина здебільшого проживає в Монако.
Еліна Світоліна знаходиться у шлюбі з тенисистом Гаелем Монфісом і вважає, що він грає краще:
— У нього більше сил, тому він, звісно, грає краще.
Також спортсменка розповідає, що і заробляє чоловік більше.Також по темі: Аліна Паш про «пластиковий» шоу-біз, наркотики і себе справжню — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3 Плавець Михайло Романчук про секс перед змаганнями та олімпійські рекорди — ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Катерина Кухар про гонорари, балет та ревнощі на сцені — ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3
Скільки коштує майстер-клас від Еліни Світоліної?
Яке побачення вважає найгіршим?
Що дівчина планує встигнути до 30 років?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 дала інтерв’ю Анжеліка Терлюга.
Фото: elisvitolina