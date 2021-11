Еліна Світоліна про чоловіка, гонорари та за яку їй суму пропонували “злити” матч – інтерв’ю | 33 за 3

“Бути завжди в подорожі”, — таку дала відповідь на питання, що найскладніше в тенісі.

Про це перша ракетка України розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, який період був найважчим в спортивній кар’єрі, Світоліна відповіла:

Однак спортсменка вважає, що олімпійська медаль закрила всі питання.

Українська тенисистка розповідає, що бувало їй пропонували програти матч:

Вона відверто говорить, що називали суму в 200-300 тисяч доларів.

А за те, щоб представляти іншу країну, пропонували за рік 700-800 тисяч доларів.

Еліна розповіла, що їй надходили пропозиції щодо зміни громадянства, але вона відмовилась від них.

Спортсменка каже, що не може уявити собі, що може представляти іншу країну.

Зараз дівчина здебільшого проживає в Монако.

Еліна Світоліна знаходиться у шлюбі з тенисистом Гаелем Монфісом і вважає, що він грає краще:

Також спортсменка розповідає, що і заробляє чоловік більше.

Скільки коштує майстер-клас від Еліни Світоліної?

Яке побачення вважає найгіршим?

Що дівчина планує встигнути до 30 років?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: elisvitolina

