Анжеліка Терлюга про звання секс-символа українського спорту і квартиру від мера: інтерв’ю | 33 за 3

“10 з 10”, — такий бал Анжеліка Терлюга поставила у відповідь на питання, чи подобається їй чути про себе, як про секс-символа українського спорту.

Про це олімпійська призерка з карате, заслужена майстриня спорту розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, як допомагає звання срібної призерки Олімпіади, Терлюга відповіла:

Олімпійська медаль потрібна була дівчині, бо то були її амбіції, мрія та обіцянка татові.

На цих іграх дисципліна карате була вперше представлена, але вже на наступній Олімпіаді її зняли.

Українська каратистка розповіла, чому так вийшло:

Анжеліка вважає, що їй не вдалось перемогти суперницю з Болгарії через те, що її підламала жорсткість суперниці в бою.

Про допомогу держави в участі на Олімпіаді каже так:

А мер міста Одеси привітав срібну олімпійську призерку, подарувавши квартиру.

Про політичні амбіції Терлюга відповіла:

Перша українка, яка отримала медаль на Олімпійських іграх вважає Андія Шевченка, Дениса Попова та Михайла Романчука найсексуальнішими спортсменами українського спорту.

Фото: anzhelika_terliuga

