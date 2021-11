Колорит без прикрас. ТОП-5 атмосферних фільмів про Індію

Фільми про Індію, які допоможуть зануритися в її дивовижний світ.

Індія – країна загадкова і непередбачувана. Вона вражає своїми стародавніми традиціями та дивними звичаями.

Вона зовсім не ідеальна, тим не менш захоплює мільйони людей своєю багатоманітністю й колоритом.

Тут розкішні золоті палаци межують зі злиденними нетрями. Хаос брудних гамірливих вулиць контрастує з умиротворенням індуїстських храмів. А запахи сміттєвих свалок швидко забуваються, коли відчуваєш запаморочливий аромат місцевих спецій.

Ранок у Великому Місті на ICTV зробив добірку фільмів про Індію, які допоможуть тобі більше дізнатися про цю країну та відчути її неповторну атмосферу.

Рейтинг IMDB: 8,0

Рік випуску: 2016

Це зворушлива історія про шлях додому, який тривав довгих 25 років. Гадаємо, що ти не зможеш стримати сліз під час перегляду. Принаймні, нам це не вдалося.

П’ятирічний індійський хлопчик Сару загубився на залізничній станції та випадково опинився у поїзді, що увіз його в невідомому напрямку.

Волею випадку він потрапив у родину австралійців, які виховали хлопця, як рідного.

Але біль минулого не залишав Сару, і через 26 років він вирішує відшукати рідний дім і матір, яка весь цей час нічого не знала про сина.

В основу стрічки Лев лягли реальні події, які справді сталися з Сару Бріерлі. Головну роль у фільмі зіграв талановитий Дев Патель.

Фільм був номінований більш ніж на 40 різних премій, зокрема на Оскар.

Рейтинг IMDB: 8,0

Рік випуску: 2008

8 номінацій на премію Оскар, у 7 з який Мільйонер із нетрів став лауреатом. Ти ще сумніваєшся, чи варто дивитись цей фільм?

Ця стрічка обов’язкова до перегляду тим, хто любить теплі, сентиментальні, але водночас глибокі історії. Вона зворушливо розповідає про життя одного з бідних районів Мумбаїв.

Вихідець із індійських нетрів Джамаль потрапляє на телевікторину, і його головна мета – навіть не гроші, а пошук коханої дівчини.

Юнак дає правильні відповіді на запитання усіх раундів. Але коли доходить до фіналу – його звинувачують у шахрайстві та забирають у поліцію. Мовляв, звідки бідний хлопчина може усе це знати.

Чи зможе він переконати поліцейських повірити у свою чесність та щирість? Дізнаєшся з фільму.

Рейтинг IMDB: 7,3

Рік випуску: 2012

Група британських пенсіонерів отримує привабливу пропозицію – переселитися в елітний будинок для людей похилого віку, розташований в екзотичній Індії.

Реклама обіцяла, що місце буде розкішним. Але в реальності готель виявився зовсім не таким, як на рекламному проспекті.

Втім, коли літні люди більше дізнаються одне про одного, усі ці дрібні негаразди стануть зовсім не важливими.

А на місце першого розчарування прийде справжня радість життя і чудові пригоди.

Рейтинг IMDB: 7,6

Рік випуску: 2018

Ця трагічна історія, заснована на реальних подіях, мало кого залишить байдужим. Вона тримає глядачів у напрузі з перших хвилин – і аж до фіналу.

Драма Готель Мумбаї переносить глядача в моторошні дні 2008 року, коли індійський готель захопили терористи.

У картині ти зустрінеш героїзм та самовідданість співробітників і рядових постояльців готелю. Представники різних національностей і релігій – християни, індуїсти, мусульмани – будуть боротися разом, захищаючи одне одного від зла.

Так страшно, коли місце відпочинку раптом перетворюється на смертельну пастку… Хто зможе з неї вибратись, а для кого той роковий день стане останнім? Дізнаєшся з фільму.

Рейтинг IMDB: 8,0

Рік випуску: 1988

Цей фільм занурює в бурхливе життя одного з найбільших міст планети – Бомбея (сьогодні – Мумбаї). І показане воно з несподіваної точки зору.

Якщо тобі цікаво побачити будні безхатченків і дрібних продавців, повій і кримінальних авторитетів – вмикай це кіно. На тебе чекає запаморочливо дивний і часом небезпечний світ.

Стрічка Салам, Бомбей отримала цілу низку почесних нагород, зокрема стала лауреатом Канського кінофестивалю та була номінована на Оскар.

Фото: IMDB

