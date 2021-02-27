Кохання та колорит. Найкращі фільми про Італію

Підбірка найкращих стрічок про Італію від Ранку у Великому Місті.
Попереджаємо: після перегляду цих фільмів вам закортить гайнути до Венеції.
Фільми про Італію
Листи до Джульєтти (2010)
Романтична історія з присмаком італійських виноградників та архітектури Верони.
Сюжет: Верона – місто кохання, батьківщина Ромео і Джульєтти.
Вона назавжди змінює життя тих, хто ступає на її вулиці.
Молода американка Софі потрапляє до Верони у групу волонтерів, які відповідають на листи, адресовані Джульєтті.
Одного разу у її руках опиняється загублене на початку 60-х послання.
У ньому якась Клер Сміф пише про свою шалену любов.
Розчулена Софі розшукує літню англійку і надихає її приїхати до Італії на пошуки давно втраченого коханого.
Респектабельний онук, що супроводжує леді в поїздці, виступає проти авантюрної ідеї.
Але йому дуже подобається Софі.
Пробач за кохання (2008)
Фільм режисера Федеріко Моччіа про почуття з різницею у віці.
Сюжет: 37-річний красень Алекс поводиться, як підліток, і не хоче дорослішати.
Він розлучається зі своєю «вічною нареченою» Оленою.
Незабаром Алекс знайомиться з не по роках мудрою 17-річною Нікі.
Між ними зав’язується дружба, що незабаром переростає в любов.
Від цього не в захваті абсолютно всі родичі і друзі головних героїв.
Ідеальні незнайомці (2016)
Кінокомедія Паоло Дженовезе.
Стрічка здобула багато премій, серед яких нагорода Каїрського міжнародного кінофестивалю.
Фільм про те, які секрети може зберігати мобільний телефон.
Сюжет: друзі дитинства збираються разом на звичайний вечір із вином і смачною вечерею.
Планують подивитися місячне затемнення.
Більшість із них давно обзавелися щасливими сім’ями.
Хтось знайшов нову подружку і не поспішає представити її друзям.
Поступово порожня світська розмова всім набридає.
Народжується ідея розважитися грою «в правду».
Друзі починають зачитувати вголос повідомлення з телефонів одне одного і вводять правило: під час гри на всі дзвінки вони відповідають по гучному зв’язку.
Гра набирає небезпечних обертів, а дружба опиняється під загрозою розвалу.
Баарія (2009)
Стрічка режисера Джузеппе Торнаторе.
Номінована на «Золотий глобус» як найкращий фільм іноземною мовою.
Сюжет: оповідь про життя в сицилійському місті Багерія з 1930-х по 1980-ті роки.
Дія починається напередодні Другої світової війни, коли при владі перебував фашистський диктатор Беніто Муссоліні.Також по темі: Естетика рухів. Найкращі фільми про танці Головна "скеля" Голлівуду. Найкращі фільми з Двейном Джонсоном Не Марвелом єдиним. Фільми про супергероїв, які варто подивитися
Головний герой Пеппіно Торренуова виріс у сім’ї бідного пастуха.
Він змалку спостерігав несправедливість з боку мафіозі і заможних поміщиків, тому хоче стати комуністом.
Після вступу до партії Пеппіно зустрічає Маннінен – кохання всього свого життя.
Але батьки дівчини з політичних причин виступають проти шлюбу.
Римські канікули (1953)
Фільм-класика з Одрі Хепберн, який закохав весь світ в Італію.
Навіть після режиму Муссоліні і руйнівної війни.
Стрічка здобула три премії «Оскар».
Сюжет: юна принцеса Анна приїжджає до Риму з офіційним візитом.
Графік дівчини дуже щільний.
Але їй не хочеться їздити по світських раутах, дипломатичних зустрічах і давати інтерв’ю журналістам.
Анні кортить гуляти, закохуватися і веселитися, адже в її віці це так природно!
Проте тільки не для представників королівської сім’ї.
Тоді Анна втікає з палацу назустріч свободі та пригодам і засинає на лавці в парку.
Повз якраз проходить журналіст Джо, якому завтра потрібно взяти інтерв’ю у принцеси на пресконференції.
Але він не здогадується, яка вона на вигляд, і не впізнає її в дівчині, що спить у парку.
Джо просто вирішує допомогти самотній незнайомці …
Хліб і тюльпани (2000)
Романтична комедія Сільвіо Солдіні.
Стрічка надихає слухати своє серце, не зраджувати мрій і купити квиток до Венеції.
Сюжет: домогосподарка Розальба відправляється в автобусний тур разом із чоловіком і дітьми.
Але відбувається несподіване: жінку забувають на АЗС у якійсь глибинці.
Намагаючись дістатися додому, Розальба потрапляє до Венеції – міста своєї мрії.
Там вона знаходить роботу, кохання і щастя.
Турист (2010)
Романтична стрічка з колоритом Венеції.
Головні ролі виконали Анджеліна Джолі та Джонні Депп.
Сюжет: американський турист Френк приїжджає до Італії, щоб залікувати душевні рани.
У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою на ім’я Еліза.
Серце чоловіка знову готове відкритися коханню.
Однак у плани Френка втручаються перешкоди й інтриги.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.
Фото: IMDb