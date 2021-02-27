Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Кохання та колорит. Найкращі фільми про Італію / 27.02.2021 19:15
27.02.2021 19:15
Поділитися

Кохання та колорит. Найкращі фільми про Італію


Підбірка найкращих стрічок про Італію від Ранку у Великому Місті.

Попереджаємо: після перегляду цих фільмів вам закортить гайнути до Венеції.

Фільми про Італію

Листи до Джульєтти (2010)

Романтична історія з присмаком італійських виноградників та архітектури Верони.

Сюжет: Верона – місто кохання, батьківщина Ромео і Джульєтти.

Вона назавжди змінює життя тих, хто ступає на її вулиці.

Молода американка Софі потрапляє до Верони у групу волонтерів, які відповідають на листи, адресовані Джульєтті.

Одного разу у її руках опиняється загублене на початку 60-х послання.

У ньому якась Клер Сміф пише про свою шалену любов.

Розчулена Софі розшукує літню англійку і надихає її приїхати до Італії на пошуки давно втраченого коханого.

Респектабельний онук, що супроводжує леді в поїздці, виступає проти авантюрної ідеї.

Але йому дуже подобається Софі.

Пробач за кохання (2008)

Фільм режисера Федеріко Моччіа про почуття з різницею у віці.

Сюжет: 37-річний красень Алекс поводиться, як підліток, і не хоче дорослішати.

Він розлучається зі своєю «вічною нареченою» Оленою.

Незабаром Алекс знайомиться з не по роках мудрою 17-річною Нікі.

Між ними зав’язується дружба, що незабаром переростає в любов.

Від цього не в захваті абсолютно всі родичі і друзі головних героїв.

Ідеальні незнайомці (2016)

Кінокомедія Паоло Дженовезе.

Стрічка здобула багато премій, серед яких нагорода Каїрського міжнародного кінофестивалю.

Фільм про те, які секрети може зберігати мобільний телефон.

Сюжет: друзі дитинства збираються разом на звичайний вечір із вином і смачною вечерею.

Планують подивитися місячне затемнення.

Більшість із них давно обзавелися щасливими сім’ями.

Хтось знайшов нову подружку і не поспішає представити її друзям.

Поступово порожня світська розмова всім набридає.

Народжується ідея розважитися грою «в правду».

Друзі починають зачитувати вголос повідомлення з телефонів одне одного і вводять правило: під час гри на всі дзвінки вони відповідають по гучному зв’язку.

Гра набирає небезпечних обертів, а дружба опиняється під загрозою розвалу.

Баарія (2009)

Стрічка режисера Джузеппе Торнаторе.

Номінована на «Золотий глобус» як найкращий фільм іноземною мовою.

Сюжет: оповідь про життя в сицилійському місті Багерія з 1930-х по 1980-ті роки.

Дія починається напередодні Другої світової війни, коли при владі перебував фашистський диктатор Беніто Муссоліні.

Також по темі: Естетика рухів. Найкращі фільми про танці Головна "скеля" Голлівуду. Найкращі фільми з Двейном Джонсоном Не Марвелом єдиним. Фільми про супергероїв, які варто подивитися

Головний герой Пеппіно Торренуова виріс у сім’ї бідного пастуха.

Він змалку спостерігав несправедливість з боку мафіозі і заможних поміщиків, тому хоче стати комуністом.

Після вступу до партії Пеппіно зустрічає Маннінен – кохання всього свого життя.

Але батьки дівчини з політичних причин виступають проти шлюбу.

Римські канікули (1953)

Фільм-класика з Одрі Хепберн, який закохав весь світ в Італію.

Навіть після режиму Муссоліні і руйнівної війни.

Стрічка здобула три премії «Оскар».

Сюжет: юна принцеса Анна приїжджає до Риму з офіційним візитом.

Графік дівчини дуже щільний.

Але їй не хочеться їздити по світських раутах, дипломатичних зустрічах і давати інтерв’ю журналістам.

Анні кортить гуляти, закохуватися і веселитися, адже в її віці це так природно!

Проте тільки не для представників королівської сім’ї.

Тоді Анна втікає з палацу назустріч свободі та пригодам і засинає на лавці в парку.

Повз якраз проходить журналіст Джо, якому завтра потрібно взяти інтерв’ю у принцеси на пресконференції.

Але він не здогадується, яка вона на вигляд, і не впізнає її в дівчині, що спить у парку.

Джо просто вирішує допомогти самотній незнайомці …

Хліб і тюльпани (2000)

Романтична комедія Сільвіо Солдіні.

Стрічка надихає слухати своє серце, не зраджувати мрій і купити квиток до Венеції.

Сюжет: домогосподарка Розальба відправляється в автобусний тур разом із чоловіком і дітьми.

Але відбувається несподіване: жінку забувають на АЗС у якійсь глибинці.

Намагаючись дістатися додому, Розальба потрапляє до Венеції – міста своєї мрії.

Там вона знаходить роботу, кохання і щастя.

Турист (2010)

Романтична стрічка з колоритом Венеції.

Головні ролі виконали Анджеліна Джолі та Джонні Депп.

Сюжет: американський турист Френк приїжджає до Італії, щоб залікувати душевні рани.

У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою на ім’я Еліза.

Серце чоловіка знову готове відкритися коханню.

Однак у плани Френка втручаються перешкоди й інтриги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.

Фото: IMDb

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Італія, кіно, фільми
27.02.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати