Кохання та колорит. Найкращі фільми про Італію

Підбірка найкращих стрічок про Італію від Ранку у Великому Місті.

Попереджаємо: після перегляду цих фільмів вам закортить гайнути до Венеції.

Фільми про Італію

Листи до Джульєтти (2010)

Романтична історія з присмаком італійських виноградників та архітектури Верони.

Сюжет: Верона – місто кохання, батьківщина Ромео і Джульєтти.

Вона назавжди змінює життя тих, хто ступає на її вулиці.

Молода американка Софі потрапляє до Верони у групу волонтерів, які відповідають на листи, адресовані Джульєтті.

Одного разу у її руках опиняється загублене на початку 60-х послання.

У ньому якась Клер Сміф пише про свою шалену любов.

Розчулена Софі розшукує літню англійку і надихає її приїхати до Італії на пошуки давно втраченого коханого.

Респектабельний онук, що супроводжує леді в поїздці, виступає проти авантюрної ідеї.

Але йому дуже подобається Софі.

Пробач за кохання (2008)

Фільм режисера Федеріко Моччіа про почуття з різницею у віці.

Сюжет: 37-річний красень Алекс поводиться, як підліток, і не хоче дорослішати.

Він розлучається зі своєю «вічною нареченою» Оленою.

Незабаром Алекс знайомиться з не по роках мудрою 17-річною Нікі.

Між ними зав’язується дружба, що незабаром переростає в любов.

Від цього не в захваті абсолютно всі родичі і друзі головних героїв.

Ідеальні незнайомці (2016)

Кінокомедія Паоло Дженовезе.

Стрічка здобула багато премій, серед яких нагорода Каїрського міжнародного кінофестивалю.

Фільм про те, які секрети може зберігати мобільний телефон.

Сюжет: друзі дитинства збираються разом на звичайний вечір із вином і смачною вечерею.

Планують подивитися місячне затемнення.

Більшість із них давно обзавелися щасливими сім’ями.

Хтось знайшов нову подружку і не поспішає представити її друзям.

Поступово порожня світська розмова всім набридає.

Народжується ідея розважитися грою «в правду».

Друзі починають зачитувати вголос повідомлення з телефонів одне одного і вводять правило: під час гри на всі дзвінки вони відповідають по гучному зв’язку.

Гра набирає небезпечних обертів, а дружба опиняється під загрозою розвалу.

Баарія (2009)

Стрічка режисера Джузеппе Торнаторе.

Номінована на «Золотий глобус» як найкращий фільм іноземною мовою.

Сюжет: оповідь про життя в сицилійському місті Багерія з 1930-х по 1980-ті роки.

Дія починається напередодні Другої світової війни, коли при владі перебував фашистський диктатор Беніто Муссоліні.

Головний герой Пеппіно Торренуова виріс у сім’ї бідного пастуха.

Він змалку спостерігав несправедливість з боку мафіозі і заможних поміщиків, тому хоче стати комуністом.

Після вступу до партії Пеппіно зустрічає Маннінен – кохання всього свого життя.

Але батьки дівчини з політичних причин виступають проти шлюбу.

Римські канікули (1953)

Фільм-класика з Одрі Хепберн, який закохав весь світ в Італію.

Навіть після режиму Муссоліні і руйнівної війни.

Стрічка здобула три премії «Оскар».

Сюжет: юна принцеса Анна приїжджає до Риму з офіційним візитом.

Графік дівчини дуже щільний.

Але їй не хочеться їздити по світських раутах, дипломатичних зустрічах і давати інтерв’ю журналістам.

Анні кортить гуляти, закохуватися і веселитися, адже в її віці це так природно!

Проте тільки не для представників королівської сім’ї.

Тоді Анна втікає з палацу назустріч свободі та пригодам і засинає на лавці в парку.

Повз якраз проходить журналіст Джо, якому завтра потрібно взяти інтерв’ю у принцеси на пресконференції.

Але він не здогадується, яка вона на вигляд, і не впізнає її в дівчині, що спить у парку.

Джо просто вирішує допомогти самотній незнайомці …

Хліб і тюльпани (2000)

Романтична комедія Сільвіо Солдіні.

Стрічка надихає слухати своє серце, не зраджувати мрій і купити квиток до Венеції.

Сюжет: домогосподарка Розальба відправляється в автобусний тур разом із чоловіком і дітьми.

Але відбувається несподіване: жінку забувають на АЗС у якійсь глибинці.

Намагаючись дістатися додому, Розальба потрапляє до Венеції – міста своєї мрії.

Там вона знаходить роботу, кохання і щастя.

Турист (2010)

Романтична стрічка з колоритом Венеції.

Головні ролі виконали Анджеліна Джолі та Джонні Депп.

Сюжет: американський турист Френк приїжджає до Італії, щоб залікувати душевні рани.

У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою на ім’я Еліза.

Серце чоловіка знову готове відкритися коханню.

Однак у плани Френка втручаються перешкоди й інтриги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.

Фото: IMDb

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