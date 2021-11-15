УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 15.11.2021 18:00
15.11.2021 18:00
Поділитися

7 книг, які «прокачають» ваш мозок

7 книг, які «прокачають» ваш мозок

Добірка книг для саморозвитку та покращення роботи Ваших мозку.

XXI століття – цифровий вік, у якому не завжди легко знайти час для читання книжок. Не легко, але важливо.

Адже саме книги можуть дати нам не фрагментарну інформацію, яку часто пропонує нам Google, а повну та цілісну. І це – надзвичайно важливо для нашого розвитку.

Тож ранок у Великому Місті підготував список книг, що «прокачають» Ваш мозок, стануть корисними для саморозвитку, допоможуть із впровадженням тайм- менеджменту та підвищать продуктивність.

Оксана Мороз – Як не стати овочем. Інструкція з виживання в інфопросторі

У книжці зібрані основні маніпуляції та шахрайства цифрового світу у форматі «суть — причина — наслідки — що робити». Усе розказане простою мовою і на конкретних прикладах.

Ви дізнаєтеся:

  • про маніпуляції в Facebook, YouTube, Google, Viber, Telegram, Вікіпедії та онлайн-медіа;
  • як безпечно користуватися гаджетами і вберегти свої персональні дані;
  • як не потрапити на гачок шахраїв та маркетологів;
  • як безпечно знаходити відповіді на фінансові, економічні та політичні питання.
Також по темі: 5 книг, які варто прочитати до 30 років Час для книг! 7 причин читати регулярно Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени

Це видання стане у нагоді для тих, хто хоче зрозуміти, як саме нами маніпулюють, і головне  —навчитися цьому протистояти. А також для тих, хто хоче навчити рідних протистояти шахрайству та маніпуляціям.

Інформація буде цінною і для вчителів, які хочуть самі розібратися й передати ці знання учням.

У XXI столітті в інформаційному просторі, де кожної секунди публікується величезна кількість фейкової інформації, потрібно вміти аналізувати те, що прочитали в Інтернеті або почули по телевізору.

Саме тому рекомендуємо кожному прочитати цю книгу.

Річард Кох – Принцип 80/20»

«Принцип 80/20. Секрет досягнення більшого за менші витрати» — книга розповідає про те, що найбільше значення в нашому житті мають лише 20 відсотків часу. Адже саме на цей невеличкий період припадає 80 відсотків наших результатів.

Тож якщо ми навчимося максимально концентруватися на 20 відсотках нашого часу і зможемо розкрити їхній потенціал, то зможемо покращити свою ефективність у роботі, кар’єрі та житті.

Едіт Ева Егер — Вибір. Прийняти можливе

Це історія про докторку Еґер, що потрапила до Аушвіцу у 16 років. Там вона втратила батьків, а їй із сестрою вдалося вижити.

Після звільнення Едіт емігрувала до Америки, де протягом десятиліть намагалася зцілитись від цієї емоційної травми.

Ця книга — історія її перебування у концтаборі та звільнення, історія самозцілення. Велику роль у ній зіграв Віктор Франкл, видатний психотерапевт, який теж вцілів у Аушвіці.

А також — це історії пацієнтів Едіт Еви Егер, яким вона допомогла пережити скрутні моменти.

За словами авторки, ніхто не може уникнути страждань у своєму житті, але кожен має вибір, як вийти з таких ситуацій — як жертва чи той, хто вцілів.

І ця книжка саме про те, як дійти до такого вибору і як насправді звільнитись від травм.

Віра Валлє — Ілюзія ефективності. Як і чому нас пошивають у дурні

«Ілюзія ефективності: як і чому нас пошивають у дурні» — книга про кризу мислення, яка ставить людину перед викликами сучасного світу: політичним популізмом, економічним фішингом, дезорієнтацією й хаосом, які провокують маніпулятори.

Заперечення реальності як наслідок поневолення розуму людини владою ілюзій і обману у результаті втечі від свободи є найбільшою загрозою сучасного суспільства.

Джейк Кнапп та Джон Зерацкі Знайти час. Як щодня фокусуватися на тому, що справді важливо

Ця книга про те, як сповільнити шалений темп життя, почуватися не такими зайнятими, менше відволікатися й вміти “жити в моменті”.

Джейк Кнапп та Джон Зерацкі пропонують понад 80 тактик, які допоможуть вам знаходити більше часу протягом дня на справді важливі для вас речі: час із родиною, вивчення іноземних мов, додатковий заробіток, зрештою, втілення власних мрій.

Ця книжка допоможе вам знайти час на будь-що, чого вам хочеться, тому є сенс знайти час для неї.

Мортен Мюнстер — А Софія з маркетинну вже пішла. Данський поведінковий дизайн

Автор книги – скандинавський авторитет у поведінковому дизайні Мортен Мюнстер.

Про що вона?

Щоб перемогти на виборах, Барак Обама скористався таємною конкурентною перевагою.

Такі компанії, як Google, Amazon і Novo Nordisk, застосовують цей самий підхід, щоб запровадити інновації, підвищити рівень дотримання вимог та збільшити продажі.

Цю стратегію почали використовувати менеджерські групи з провідних компаній.

То про який підхід ідеться? Відповідь – поведінковий дизайн.

А усі деталі – дізнаєтесь у книзі.

Найджел Камберленд 100 правил успішних людей. Маленькі вправи для великого успіху в житті

Навряд чи існує хоч одна людина, яка б не хотіла стати успішнішою. Згодні?

Причому, не важливо, про яку сферу нашого буття ідеться — роботу, навчання, особисте життя…

Проте не кожному вистачає мотивації та сили волі, аби зробити перший крок до змін. Та й з чого почати?

Автор книги без зайвої теорії пропонує конкретні ідеї, які наблизять вас до омріяного успіху та допоможуть втілити в життя свої мрії.

Нагадуємо, раніше ми розповідали про книги, які можна прочитати за 1 вечір.

Фото: Pexels

Анастасія Плігіна

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: книги
15.11.2021 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь