7 книг, які «прокачають» ваш мозок

Добірка книг для саморозвитку та покращення роботи Ваших мозку.

XXI століття – цифровий вік, у якому не завжди легко знайти час для читання книжок. Не легко, але важливо.

Адже саме книги можуть дати нам не фрагментарну інформацію, яку часто пропонує нам Google, а повну та цілісну. І це – надзвичайно важливо для нашого розвитку.

Тож ранок у Великому Місті підготував список книг, що «прокачають» Ваш мозок, стануть корисними для саморозвитку, допоможуть із впровадженням тайм- менеджменту та підвищать продуктивність.

У книжці зібрані основні маніпуляції та шахрайства цифрового світу у форматі «суть — причина — наслідки — що робити». Усе розказане простою мовою і на конкретних прикладах.

Ви дізнаєтеся:

Це видання стане у нагоді для тих, хто хоче зрозуміти, як саме нами маніпулюють, і головне —навчитися цьому протистояти. А також для тих, хто хоче навчити рідних протистояти шахрайству та маніпуляціям.

Інформація буде цінною і для вчителів, які хочуть самі розібратися й передати ці знання учням.

У XXI столітті в інформаційному просторі, де кожної секунди публікується величезна кількість фейкової інформації, потрібно вміти аналізувати те, що прочитали в Інтернеті або почули по телевізору.

Саме тому рекомендуємо кожному прочитати цю книгу.

«Принцип 80/20. Секрет досягнення більшого за менші витрати» — книга розповідає про те, що найбільше значення в нашому житті мають лише 20 відсотків часу. Адже саме на цей невеличкий період припадає 80 відсотків наших результатів.

Тож якщо ми навчимося максимально концентруватися на 20 відсотках нашого часу і зможемо розкрити їхній потенціал, то зможемо покращити свою ефективність у роботі, кар’єрі та житті.

Це історія про докторку Еґер, що потрапила до Аушвіцу у 16 років. Там вона втратила батьків, а їй із сестрою вдалося вижити.

Після звільнення Едіт емігрувала до Америки, де протягом десятиліть намагалася зцілитись від цієї емоційної травми.

Ця книга — історія її перебування у концтаборі та звільнення, історія самозцілення. Велику роль у ній зіграв Віктор Франкл, видатний психотерапевт, який теж вцілів у Аушвіці.

А також — це історії пацієнтів Едіт Еви Егер, яким вона допомогла пережити скрутні моменти.

За словами авторки, ніхто не може уникнути страждань у своєму житті, але кожен має вибір, як вийти з таких ситуацій — як жертва чи той, хто вцілів.

І ця книжка саме про те, як дійти до такого вибору і як насправді звільнитись від травм.

«Ілюзія ефективності: як і чому нас пошивають у дурні» — книга про кризу мислення, яка ставить людину перед викликами сучасного світу: політичним популізмом, економічним фішингом, дезорієнтацією й хаосом, які провокують маніпулятори.

Заперечення реальності як наслідок поневолення розуму людини владою ілюзій і обману у результаті втечі від свободи є найбільшою загрозою сучасного суспільства.

Ця книга про те, як сповільнити шалений темп життя, почуватися не такими зайнятими, менше відволікатися й вміти “жити в моменті”.

Джейк Кнапп та Джон Зерацкі пропонують понад 80 тактик, які допоможуть вам знаходити більше часу протягом дня на справді важливі для вас речі: час із родиною, вивчення іноземних мов, додатковий заробіток, зрештою, втілення власних мрій.

Ця книжка допоможе вам знайти час на будь-що, чого вам хочеться, тому є сенс знайти час для неї.

Автор книги – скандинавський авторитет у поведінковому дизайні Мортен Мюнстер.

Про що вона?

Щоб перемогти на виборах, Барак Обама скористався таємною конкурентною перевагою.

Такі компанії, як Google, Amazon і Novo Nordisk, застосовують цей самий підхід, щоб запровадити інновації, підвищити рівень дотримання вимог та збільшити продажі.

Цю стратегію почали використовувати менеджерські групи з провідних компаній.

То про який підхід ідеться? Відповідь – поведінковий дизайн.

А усі деталі – дізнаєтесь у книзі.

Навряд чи існує хоч одна людина, яка б не хотіла стати успішнішою. Згодні?

Причому, не важливо, про яку сферу нашого буття ідеться — роботу, навчання, особисте життя…

Проте не кожному вистачає мотивації та сили волі, аби зробити перший крок до змін. Та й з чого почати?

Автор книги без зайвої теорії пропонує конкретні ідеї, які наблизять вас до омріяного успіху та допоможуть втілити в життя свої мрії.

