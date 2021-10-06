5 книг, які можна прочитати за 1 вечір (і запам’ятати надовго)

Список цікавих книг невеликого обсягу до 200 сторінок, які можна легко прочитати за вечір.
Читання – заняття потрібне і важливе. Та, на жаль, у багатьох просто не вистачає часу, щоб спокійно повалятися з книжкою.
Саме тому Ранок у Великому Місті зробив добірку книжок, які можна прочитати буквально за пару годин. Вони невеликі за обсягом і при цьому захопливі, тож тобі не схочеться відкласти том уже після перших сторінок.
Починати з книг невеликого обсягу – чудова ідея і для тих, на кого товсті фоліанти поки що лякають.
Сподіваємося, ти зможеш обрати собі щось до смаку.
Книги, які можна прочитати за 1 вечір
Ернест Хемінгвей «Старий і море»
Кількість сторінок: 104
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Старий і море – це безсмертна класика, один із найвідоміших творів американського письменника Ернеста Хемінгвея. За нього автор отримав одразу дві поважні премії – Нобелевську і Пулітцерівську.
Це історія про кубинського рибалку Сантьяго. Одного разу на його гачок попалася гігантська риба, така велика, що втягнути в човен він її не міг.
Із цього і почалася незламна боротьба чоловіка – з рибою, зі стихією і самим собою.
Людина не для того створена, щоб терпіти поразки. Людину можна знищити, але не можна перемогти.
Ця історія – цікава, захоплива і трохи дивна. І вона не вилітає з голови одразу після того, як перегорнеш останню сторінку.
Тож можливість добре поміркувати тобі забезпечена.
Джоан Ролінг «Фантастичні звірі і де їх шукати»
Кількість сторінок: 128
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Ця невеличка за обсягом книга – підручник з Хогвартсу, такий самий, за яким навчався Гаррі Поттер, Рон, Герміона та інші чарівники.
Тепер можливість дізнатися чаклунські секрети зсередини є і у маглів.Також по темі: Якісне фентезі: чотири книги, від яких в захваті "Відьмак" Генрі Кавілл Час для книг! 7 причин читати регулярно Що почитати на вихідних: добірка книг для відпочинку з користю
З підручника ти дізнаєшся про казкових тварин, що населяють чарівний світ.
Де живе квінтолап, що їсть пухканець і чому не варто залишати молоко для кнарла? Про це і не тільки «мама» Поттеріани Джоан Ролінг розповіла у Фантастичних звірях.
Джен Сінсеро «Не нюнь»
Кількість сторінок: 187
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Ця книга закликає припинити нарікати на долю і нарешті стати на шлях фінансового благополуччя.
Авторка обіцяє, що книга допоможе виявити приховані переконання і страхи, які заважають збільшити свій дохід.
Задля цього – пропонує серію нескладних вправ.
Можливо, книжка дасть тобі прилив натхнення і додасть сил для позитивних перетворень. Або, принаймні, нагадає, що життя одне і, аби чогось досягти, діяти варто вже зараз.
Ірен Роздобудько «Останній діамант Міледі»
Кількість сторінок: 192
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Захопливий авантюрний детектив української письменниці Ірен Роздобудько не відпустить тебе до останньої сторінки.
Все починається з того, що помирає заможна жінка, яка залишила по собі багато коштовностей.
А далі читач опиняється у справжньому вирі пригод із таємницями, пошуками істини та справжньою небезпекою.
У книзі є чимало натяків на роман «3 мушкетера», тож прихильникам Олександра Дюми відкриються додаткові смислові відтінки.
Гел Елрод «Чудовий ранок. Як не проспати життя»
Кількість сторінок: 176
Як прокидатися рано-вранці без надмірних зусиль, і головне – навіщо це робити? На ці питання відповідає американський коуч і письменник Гел Елрод.
У книзі він пояснює, як перша година після пробудження визначає успіх усього дня, а зрештою – і цілого життя.
Автор обіцяє, що його методика допоможе знизити рівень стресу, підвищити продуктивність, покращити здоров’я та почати жити життям своєї мрії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги знаменитостей.
Фото: Pixabay