Корисні властивості орегано. До яких страв пасує спеція

Які корисні властивості має орегано та чому її потрібно додавати у їжу.

Орегано — це рослина з сильним ароматом, який дають квіти, що містять ефірні масла.

Вони згубно діють на багато бактерії і віруси.

Тому Ранок у Великому Місті дізнався, якими корисними властивостями володіє орегано та готовий поділитись цим з тобою.

Корисні властивості орегано

Допомагають боротися з висипаннями. Також приводить в порядок пори на шкірі і запобігати наступ акне.

Також приводить в порядок пори на шкірі і запобігати наступ акне. Відновлює структуру волосся. Завдяки тому, що в ньму місяться ефірні масла, що заспокійливо діють, трихологи радять ополіскувати волосся настоєм з орегано. Це покращить кровообіг та пришвидшить ріст волосся.

Завдяки тому, що в ньму місяться ефірні масла, що заспокійливо діють, трихологи радять ополіскувати волосся настоєм з орегано. Це покращить кровообіг та пришвидшить ріст волосся. Менструальні болі. Материнка з цієї трави забезпечує зниження больових відчуттів під час менструації, усуває спазми органів малого таза і зменшує кровотечу. За ці лікувальні властивості вона і отримала назву жіночої трави.

Материнка з цієї трави забезпечує зниження больових відчуттів під час менструації, усуває спазми органів малого таза і зменшує кровотечу. За ці лікувальні властивості вона і отримала назву жіночої трави. Лактація. Ще одна корисна властивість рослини — сприяння кращому виробленню грудного молока.

Ще одна корисна властивість рослини — сприяння кращому виробленню грудного молока. Джерело вітамінів. Орегано містить у собі велику кількість вітамінів А, С, Е, К, В6, В2 і В9, також в цій спеції містяться калій, магній, кальцій, натрій, залізо і цинк.

Кому протипоказана

Протипоказана вона як лікарський засіб людям, які мають такі захворювання серцево–судинної системи.

Також тим, хто має проблеми з ШКТ, а саме: виразка шлунку, язва дванадцятипалої кишки, гиперсекреция шлунка, захворювання нирок і печінки.

Ефірні масла орегано можуть викликати алергічну реакцію.

Куди додають спецію

Жителі Італії та Греції надзвичайно полюбляють цю запашну спецію і додають майже до всіх страв.

Зокрема в таких стравах:

— м’ясо та риба у запеченому вигляді;

— страви з овочів;

— випічка, як солодка так солона.

— соління;

—маринади;

Зазвичай, орегано використовують, щоб додати аромат стравам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості ехінацеї

Фото: Pixabay

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