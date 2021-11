Корисні властивості орегано. До яких страв пасує спеція

Які корисні властивості має орегано та чому її потрібно додавати у їжу.

Орегано — це рослина з сильним ароматом, який дають квіти, що містять ефірні масла.

Вони згубно діють на багато бактерії і віруси.

Тому Ранок у Великому Місті дізнався, якими корисними властивостями володіє орегано та готовий поділитись цим з тобою.

Протипоказана вона як лікарський засіб людям, які мають такі захворювання серцево–судинної системи.

Також тим, хто має проблеми з ШКТ, а саме: виразка шлунку, язва дванадцятипалої кишки, гиперсекреция шлунка, захворювання нирок і печінки.

Жителі Італії та Греції надзвичайно полюбляють цю запашну спецію і додають майже до всіх страв.

Зокрема в таких стравах:

— м’ясо та риба у запеченому вигляді;

— страви з овочів;

— випічка, як солодка так солона.

— соління;

—маринади;

Зазвичай, орегано використовують, щоб додати аромат стравам.

Фото: Pixabay

