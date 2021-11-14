Корисні властивості орегано. До яких страв пасує спеція

Які корисні властивості має орегано та чому її потрібно додавати у їжу.
Орегано — це рослина з сильним ароматом, який дають квіти, що містять ефірні масла.
Вони згубно діють на багато бактерії і віруси.
Тому Ранок у Великому Місті дізнався, якими корисними властивостями володіє орегано та готовий поділитись цим з тобою.
Корисні властивості орегано
- Допомагають боротися з висипаннями. Також приводить в порядок пори на шкірі і запобігати наступ акне.
- Відновлює структуру волосся. Завдяки тому, що в ньму місяться ефірні масла, що заспокійливо діють, трихологи радять ополіскувати волосся настоєм з орегано. Це покращить кровообіг та пришвидшить ріст волосся.
- Менструальні болі. Материнка з цієї трави забезпечує зниження больових відчуттів під час менструації, усуває спазми органів малого таза і зменшує кровотечу. За ці лікувальні властивості вона і отримала назву жіночої трави.
- Лактація. Ще одна корисна властивість рослини — сприяння кращому виробленню грудного молока.
- Джерело вітамінів. Орегано містить у собі велику кількість вітамінів А, С, Е, К, В6, В2 і В9, також в цій спеції містяться калій, магній, кальцій, натрій, залізо і цинк.
Кому протипоказана
Протипоказана вона як лікарський засіб людям, які мають такі захворювання серцево–судинної системи.
Також тим, хто має проблеми з ШКТ, а саме: виразка шлунку, язва дванадцятипалої кишки, гиперсекреция шлунка, захворювання нирок і печінки.
Також по темі: Корисні властивості гірчиці: чому варто їсти приправу «з вогником» Корисні спеції: чому важливо додавати у страви куркуму Кориця – це ароматні ліки: корисні властивості спеції
Ефірні масла орегано можуть викликати алергічну реакцію.
Куди додають спецію
Жителі Італії та Греції надзвичайно полюбляють цю запашну спецію і додають майже до всіх страв.
Зокрема в таких стравах:
— м’ясо та риба у запеченому вигляді;
— страви з овочів;
— випічка, як солодка так солона.
— соління;
—маринади;
Зазвичай, орегано використовують, щоб додати аромат стравам.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості ехінацеї
Фото: Pixabay