Корисні спеції: чому важливо додавати у страви куркуму

Які корисні властивості має куркума та чому її потрібно додавати у їжу – читай нижче у матеріалі від Ранку у Великому Місті.
Куркума – це багаторічна рослина із сімейства імбирних. Її часто використовують у кулінарії, адже ця спеція має тонкий своєрідний аромат та є природним барвником.
Та попри це куркума має ще й безліч корисних властивостей.
Корисні властивості куркуми
- Куркума запобігає появі онкологічних захворювань. У тому числі – раку молочних залоз.
- Регулює обмін речовин в організмі і допомагає тримати вагу тіла в нормі.
- Очищує печінку.
- Якщо часто псується настрій, спробуй куркуму. Вона діє як антидепресант.
- Допомагає при болях у горлі. Адже має антисептичні та знеболювальні властивості.
- Слугує дієвим помічником при опіках. Для цього потрібно пасту з куркуми змішати з соком алое.
- Покращує роботу судин, а ще – допомагає при склерозі.
Отож, тепер ти знаєш, які корисні властивості має куркума. Додавай її щодня до страв і читай інші наші поради.
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