Імунітет у безпеці. Корисні властивості ехінацеї

Чим корисна ехінацея.
Ніжна квітка із пурпуровими пелюстками.
Такою ми уявляємо ехінацею.
Проте ця квітка вражає не лише красою, а й низкою цілющих властивостей.
Ранок у Великому Місті вже готовий розповісти про користь ехінацеї.
Корисні властивості ехінацеї
Підтримує імунітет
Ехінацея містить магній, калій, натрій, марганець.
Вона багата на залізо, кальцій, кремній, вітаміни А, С і Е.
Ці речовини зміцнюють імунітет та сприяють очищенню лімфатичної системи.
Ліквідує головний біль
Відвар ехінацеї усуває головний біль.
Квітка нормалізує сон і зменшує навантаження на нервову систему.
Бореться з інфекціями
Ехінацея може підвищувати регенерацію тканин.
Відбувається це завдяки полісахаридам у її складі.
Вони забезпечують клітинам захист від інфекції.
Полісахарид ехінацин знищує грибки та мікроби і зменшує біль.
Запобігає хворобам
Ехінацея містить оксикоричні кислоти.
Ці речовини мають протизапальну дію.
Поліпшують роботу нирок і печінки.
Також вони зменшують кількість продуктів азотного обміну.
Це мінімізує розвиток хронічних захворювань.
Береже жіноче здоров’я
Ефірні масла ехінацеї ефективно долають кандидоз.
Вони захищають організм від патогенної мікрофлори.
Популярна в косметології
Ехінацея часто входить до складу крему для обличчя.
Сприяє утворенню колагену, еластану і білкових волокон, які є «арматурою шкіри».
Коректує овал обличчя та сповільнює старіння клітин.
Ехінацею часто застосовують при виготовленні сонцезахисної косметики.
Вона ефективна у разі опіків, захищає шкіру від ультрафіолету.
Застереження
Попри свою цілющість ехінацея може і нашкодити.
Не рекомендують вживати продукти з квіткою немовлятам.
Обережними слід бути і тим, хто хворіє на лейкоз, туберкульоз, бронхоспазм або має індивідуальну чутливість до компонентів.Також по темі: Цілющі горошини. Корисні властивості чорного перцю Що таке суперфуди: корисні властивості та правила їх вживання Корисні властивості рису: чому крупу варто додати до свого раціону
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