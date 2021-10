Імунітет у безпеці. Корисні властивості ехінацеї

Чим корисна ехінацея.

Ніжна квітка із пурпуровими пелюстками.

Такою ми уявляємо ехінацею.

Проте ця квітка вражає не лише красою, а й низкою цілющих властивостей.

Ранок у Великому Місті вже готовий розповісти про користь ехінацеї.

Ехінацея містить магній, калій, натрій, марганець.

Вона багата на залізо, кальцій, кремній, вітаміни А, С і Е.

Ці речовини зміцнюють імунітет та сприяють очищенню лімфатичної системи.

Відвар ехінацеї усуває головний біль.

Квітка нормалізує сон і зменшує навантаження на нервову систему.

Ехінацея може підвищувати регенерацію тканин.

Відбувається це завдяки полісахаридам у її складі.

Вони забезпечують клітинам захист від інфекції.

Полісахарид ехінацин знищує грибки та мікроби і зменшує біль.

Ехінацея містить оксикоричні кислоти.

Ці речовини мають протизапальну дію.

Поліпшують роботу нирок і печінки.

Також вони зменшують кількість продуктів азотного обміну.

Це мінімізує розвиток хронічних захворювань.

Ефірні масла ехінацеї ефективно долають кандидоз.

Вони захищають організм від патогенної мікрофлори.

Ехінацея часто входить до складу крему для обличчя.

Сприяє утворенню колагену, еластану і білкових волокон, які є «арматурою шкіри».

Коректує овал обличчя та сповільнює старіння клітин.

Ехінацею часто застосовують при виготовленні сонцезахисної косметики.

Вона ефективна у разі опіків, захищає шкіру від ультрафіолету.

Попри свою цілющість ехінацея може і нашкодити.

Не рекомендують вживати продукти з квіткою немовлятам.

Обережними слід бути і тим, хто хворіє на лейкоз, туберкульоз, бронхоспазм або має індивідуальну чутливість до компонентів.

