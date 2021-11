Корисні властивості гірчиці: чому варто їсти приправу «з вогником»

Гірчиця – одна з найпопулярніших приправ у світі. І одна з найгостріших.

Вона не лише надає пікантного смаку м’ясним стравам та салатам, але й надзвичайно благотворно діє на організм людини (звісно ж, якщо немає протипоказань).

Чим саме корисна гірчиця і кому варто включити її до раціону? Зараз усе розповімо.

Гірчиця багата на каротин, лютеїн, вітаміни A, C і K.

Усі ці речовини є природними антиоксидантами і особливо ефективно діють якраз у комплексі.

Вони запобігають старінню клітин, завдяки цьому любителі гірчиці довше виглядають і почуваються молодими.

У гірчиці міститься велика кількість селену, а також кальцію, магнію і фосфору.

Ці елементи зміцнюють кістки, зуби, волосся і нігті, а також зменшують прояви ревматизму і м’язові спазми.

Насіння гірчиці дуже корисне і при псоріазі.

Ці маленькі зернятка стимулюють роботу спеціальних ферментів, що знімають запалення та запускають процес загоєння бляшок.

Звісно ж, традиційного лікування це не замінить, але може значно покращити стан та наблизити омріяне одужання.

Гірчицю варто вживати для профілактики патологій серцево-судинної системи.

Хрестоцвіті рослини, зокрема гірчиця, здатні зв’язувати холестерин ще у травному тракті, не допускаючи утворення бляшок у судинах.

Його забезпечують магній і вітаміни групи B, які містить популярна приправи.

Гірчиця бореться з підвищеною тривожністю, зменшує напади мігрені та рятує від безсоння.

А от якщо з’їсти багато гірчиці, можна відчути і її послаблювальний ефект.

Крім того, вона у 8 разів збільшує слиновиділення, що сприяє кращому перетравленню їжі.

Гірчицю активно використовують не лише в кулінарії, але й у косметології. Зокрема, у складі масок для волосся.

Вона активізує роботу волосяних цибулин, завдяки чому волосся стає міцнішим і починає швидко рости.

Змішай сухий гірчичний порошок із кондиціонером, нанеси на вологі локони і залиш на півгодини. Після цього помий голову шампунем, як зазвичай.

Робити таку маску можна 2-3 рази на тиждень, а перший ефект буде помітний уже через місяць.

Не рекомендується вживати багато гірчиці тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:

Сьогодні гірчицю можна купити в будь-якому магазині – класичну, з цілими зернятками, хроном або іншими добавками.

А можна – приготувати приправу власноруч із гірчичного порошку. Зробити її дуже просто.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості оливкової олії.

Фото: Depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.