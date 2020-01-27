Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Корисні властивості яблук: що потрібно знати / 27.01.2020 19:30
27.01.2020 19:30
Поділитися

Корисні властивості яблук: що потрібно знати


Чим корисні яблука – цілющі властивості одного з найсмачніших та найдоступніших українських фруктів.

Яблука – це справжня скарбниця вітамінів, мікроелементів та інших корисних для організму речовин. Вони сприяють його омолодженню, зміцнюють імунітет та позитивно впливають на обмінні процеси.

Корисні властивості яблук

Яблука знижують холестерин

У яблуках міститься велика кількість пектину, який при регулярному вживанні допомагає прочистити судини та суттєво зменшити рівень холестерину.

Яблуко, з’їдене зі шкіркою, здатне знизити холестерин на 19%. Щоб отримати аналогічний ефект від зеленого чаю, доведеться випити аж 5 чашок.

Яблука покращують стан шкіри

Вітамін С, на який багаті яблука, надає шкірі природного сяйва, а вітаміни групи В допомагають боротися з акне та чорними цятками.

Аби ефект був ще більшим, варто не лише їсти ці фрукти, але й робити з них маски для обличчя. Для цього змішай рівні частини натертого яблука і меду. Нанеси на обличчя, потримай на 10 хвилин та змий без гелю для вмивання.

Яблука для схуднення

яблуко фото

Яблука – відмінний засіб для схуднення. Вони містять лише 47 ккал на 100 грамів і багаті на клітковину. Щоденне вживання цих фруктів допомагає нормалізувати метаболізм.

А головне – яблука містять речовини, що заважають вуглеводам перетворюватися на жири. Саме цим і пояснюється ефективність яблучних дієт та розвантажувальних днів.

Яблука зміцнюють імунітет

Чотири кислих яблука повністю покривають добову норму вітаміну С. Завдяки цьому вони є чудовим засобом для профілактики інфекційних захворювань і мають потужну протизапальну дію.

Також яблука здатні врятувати від авітамінозу, підвищують рівень гемоглобіну та беруть участь у синтезі колагену.

Яблука захищають щитоподібну залозу

У яблуках міститься велика кількість йоду, саме тому їх варто вживати для профілактики захворювань щитовидної залози.

Також цей елемент сприяє покращенню ефективності розумової праці.

Також по темі: Чому варто їсти апельсини – корисні властивості ягоди Напій довголіття: корисні властивості чорного чаю Фрукт, що дарує здоров’я: корисні властивості мандаринів

Яблука: протипоказання і застереження

З обережністю варто вживати яблука людям із виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритом та холециститом.

Також варто уважно ставитися до вживання яблучних кісточок. Вони містять глікозид амигдалина, який у шлунку перетворюється на отруйну синильну кислоту.

Безпечно з’їдати не більше 5 зерняток в день.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивостей імбиру.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Аліна Литвиненко, яблука
27.01.2020 19:30



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати