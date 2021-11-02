“Байрактар” перейменують у “Бандеру”? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну

Коли між Росією та Туреччиною іскрить, Москва завжди згадує про так звані продуктові санкції.

Ось і зараз під прицілом агресора — турецькі мандарини.

Удару поних Москва завдала буквально одразу після того, як Збройні сили України за наказом Головнокомандувача, генерал-майора Валерія Залужного знищили російську артустановку з бойового дрона «Байрактар» турецького виробництва.

На перший погляд путінські вибрики виглядають кумедно, однак все ж для турецьких експортерів цитрусових Росія залишається одним із преміальних ринків.

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Іскри між Росією і Туреччиною через застосування ЗСУ бойового бзепілотника "Байрактар" на Донбасі гасили міністри закордонних справ двох держав.

Чи вдалося їм знайти компромісу? Невже Росія залишиться без мандарин напередодні Нового Року? І у що перейменують "Байрактар"? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди насправді йдуть російські нафтові гроші . Фото: Pixabay