“Байрактар” перейменують у “Бандеру”? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну

Цитрусова помста Путіна.

Коли між Росією та Туреччиною іскрить, Москва завжди згадує про так звані продуктові санкції.

Ось і зараз під прицілом агресора — турецькі мандарини.

Удару поних Москва завдала буквально одразу після того, як Збройні сили України за наказом Головнокомандувача, генерал-майора Валерія Залужного знищили російську артустановку з бойового дрона «Байрактар» турецького виробництва.

На перший погляд путінські вибрики виглядають кумедно, однак все ж для турецьких експортерів цитрусових Росія залишається одним із преміальних ринків.

Іскри між Росією і Туреччиною через застосування ЗСУ бойового бзепілотника “Байрактар” на Донбасі гасили міністри закордонних справ двох держав.

Чи вдалося їм знайти компромісу?

Невже Росія залишиться без мандарин напередодні Нового Року?

І у що перейменують “Байрактар”?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Pixabay

