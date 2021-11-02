УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: “Байрактар” перейменують у “Бандеру”? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну

Цитрусова помста Путіна. Коли між Росією та Туреччиною іскрить, Москва завжди згадує про так звані продуктові санкції. Ось і зараз під прицілом агресора — турецькі мандарини. Удару поних Москва завдала буквально одразу після того, як Збройні сили України за наказом Головнокомандувача, генерал-майора Валерія Залужного знищили російську артустановку з бойового дрона «Байрактар» турецького виробництва. На перший погляд путінські вибрики виглядають кумедно, однак все ж для турецьких експортерів цитрусових Росія залишається одним із преміальних ринків.
[read_more_news]
Іскри між Росією і Туреччиною через застосування ЗСУ бойового бзепілотника "Байрактар" на Донбасі гасили міністри закордонних справ двох держав. Чи вдалося їм знайти компромісу? Невже Росія залишиться без мандарин напередодні Нового Року? І у що перейменують "Байрактар"? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди насправді йдуть російські нафтові гроші. Фото: Pixabay

“Байрактар” перейменують у “Бандеру”? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну
0 Коментувати

Цитрусова помста Путіна.

Коли між Росією та Туреччиною іскрить, Москва завжди згадує про так звані продуктові санкції.

Ось і зараз під прицілом агресора — турецькі мандарини.

Удару поних Москва завдала буквально одразу після того, як Збройні сили України за наказом Головнокомандувача, генерал-майора Валерія Залужного знищили російську артустановку з бойового дрона «Байрактар» турецького виробництва.

На перший погляд путінські вибрики виглядають кумедно, однак все ж для турецьких експортерів цитрусових Росія залишається одним із преміальних ринків.

Також по темі: Кремль незадоволений. Навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною? "Батько наш Бандера" довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль Навіщо Туреччина воює з іноземними послами?

Іскри між Росією і Туреччиною через застосування ЗСУ бойового бзепілотника “Байрактар” на Донбасі гасили міністри закордонних справ двох держав.

Чи вдалося їм знайти компромісу?

Невже Росія залишиться без мандарин напередодні Нового Року?

І у що перейменують “Байрактар”?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди насправді йдуть російські нафтові гроші.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / “Байрактар” перейменують у “Бандеру”? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну / 02.11.2021 13:30
02.11.2021 13:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь