Нове дно в історії дипломатії? Як Медведєв вилив злість на Україну в статті

Чим відзначилась стаття Дмитра Медведєва.

У понеділок, 11 жовтня в російській газеті «Комерсант» вийшла стаття заступника голови Ради нацбезпеки РФ Дмитра Медеведєва.

Тема статті – Україна.

А точніше, пояснення, чому з нами, мовляв, не треба мати справи.

Ми вже за останні роки звикли, що російська пропаганда поливає Україну брудом.

Періодично про Україну висловлюються російські посадовці різного рангу, вловлюючи настрої Кремля.

Її очільник дав чітко зрозуміти, що він насправді думає про нашу державу у свої статті.

Якщо коротко, то Путін вважає, що немає ніякої України, що українці і росіяни – “один народ” і нами керують нацисти.

Однак, стаття авторства Дмитра Медвєдева виділяється особливю нахабністю.

То про що саме йдеться у статті, хто насправді її написав, та чому Мєдвєдєв поставив під нею своє ім’я?

