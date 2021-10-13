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Video: Нове дно в історії дипломатії? Як Медведєв вилив злість на Україну в статті

Чим відзначилась стаття Дмитра Медведєва. У понеділок, 11 жовтня в російській газеті «Комерсант» вийшла стаття заступника голови Ради нацбезпеки РФ Дмитра Медеведєва. Тема статті – Україна. А точніше, пояснення, чому з нами, мовляв, не треба мати справи. Ми вже за останні роки звикли, що російська пропаганда поливає Україну брудом. Періодично про Україну висловлюються російські посадовці різного рангу, вловлюючи настрої Кремля. Її очільник дав чітко зрозуміти, що він насправді думає про нашу державу у свої статті. Якщо коротко, то Путін вважає, що немає ніякої України, що українці і росіяни – "один народ" і нами керують нацисти. [read_more_news] Однак, стаття авторства Дмитра Медвєдева виділяється особливю нахабністю. То про що саме йдеться у статті, хто насправді її написав, та чому Мєдвєдєв поставив під нею своє ім’я? Детальніше дивіться у сюжеті Костянтина Ігнатчука у його авторській рубриці «Ото таке». Нагадаємо, раніше ми розповідали, які помилки Росії йдуть на користь Україні. Фото: Адміністрація президента Росії

Нове дно в історії дипломатії? Як Медведєв вилив злість на Україну в статті
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Чим відзначилась стаття Дмитра Медведєва.

У понеділок, 11 жовтня в російській газеті «Комерсант» вийшла стаття заступника голови Ради нацбезпеки РФ Дмитра Медеведєва.

Тема статті – Україна.

А точніше, пояснення, чому з нами, мовляв, не треба мати справи.

Ми вже за останні роки звикли, що російська пропаганда поливає Україну брудом.

Періодично про Україну висловлюються російські посадовці різного рангу, вловлюючи настрої Кремля.

Її очільник дав чітко зрозуміти, що він насправді думає про нашу державу у свої статті.

Якщо коротко, то Путін вважає, що немає ніякої України, що українці і росіяни – “один народ” і нами керують нацисти.

Також по темі: Путін розлюбив Медведєва? Чому президент РФ усуває колишнього соратника від влади Таємна записка Кремля: які умови Путін висунув Зеленському Європа відвернеться від Кремля? Чому саме зараз і чи виграє від цього Україна

Однак, стаття авторства Дмитра Медвєдева виділяється особливю нахабністю.

То про що саме йдеться у статті, хто насправді її написав, та чому Мєдвєдєв поставив під нею своє ім’я?

Детальніше дивіться у сюжеті Костянтина Ігнатчука у його авторській рубриці «Ото таке».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які помилки Росії йдуть на користь Україні.

Фото: Адміністрація президента Росії

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ICTV / Ранок / Нове дно в історії дипломатії? Як Медведєв вилив злість на Україну в статті / 13.10.2021 11:20
13.10.2021 11:20

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