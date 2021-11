Солодкий кероб: що це за продукт, і чим він кращий за шоколад

А ти вже знаєш про існування продукту кероб? Це унікальний гіпоалергенний суперфуд, який має лікувальні властивості і з легкістю може замінити гарячий шоколад чи какао. Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі більше. Усе найцікавіше – читай у матеріалі.

Кероб – солодкий коричневий порошок. Його роблять із сушених стручків ріжкового дерева. З нього можна приготовити напій на молоці, який чудово підійде для любителів смачненького.

По-перше, порошок уже солодкий. А це означає, що цукор додавати не доведеться. А, по-друге, кероб не зіпсує твою фігуру. До того ж, він дуже корисний для всього організму.

Отож, тепер ти знаєш, що робити, коли дуже хочеться солодкого. Натуральний кероб принесе не лише задоволення, але й масу користі.

Заварюй порошок на основі молока, як какао, додавай ваніль, корицю чи мускатний горіх за смаком і насолоджуйся моментом!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисна обліпиха.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.