Солодкий кероб: що це за продукт, і чим він кращий за шоколад

А ти вже знаєш про існування продукту кероб? Це унікальний гіпоалергенний суперфуд, який має лікувальні властивості і з легкістю може замінити гарячий шоколад чи какао. Ранок у Великому Місті готовий розповісти тобі більше. Усе найцікавіше – читай у матеріалі.

Що таке кероб

Кероб – солодкий коричневий порошок. Його роблять із сушених стручків ріжкового дерева. З нього можна приготовити напій на молоці, який чудово підійде для любителів смачненького.

По-перше, порошок уже солодкий. А це означає, що цукор додавати не доведеться. А, по-друге, кероб не зіпсує твою фігуру. До того ж, він дуже корисний для всього організму.

Корисні властивості керобу

Порошок містить вітаміни А, B, D, Е, а також кальцій, калій, залізо, магній та фосфор;

Знижує рівень холестерину у крові;

Не містить кофеїну і теоброміну. Тобто напій не шкідливий особам із підвищеним тиском;

Стимулює викид гормонів задоволення;

Стабілізує тиск;

Заспокоює нервову систему та нормалізує сон;

Корисний тим, хто має висипи на тілі;

Дбає про волосся;

Надає бадьорості;

Містить мало калорій.

Отож, тепер ти знаєш, що робити, коли дуже хочеться солодкого. Натуральний кероб принесе не лише задоволення, але й масу користі.

Заварюй порошок на основі молока, як какао, додавай ваніль, корицю чи мускатний горіх за смаком і насолоджуйся моментом!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисна обліпиха.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

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