ТОП цілющих властивостей обліпихи

Корисні властивості обліпихи – чому потрібно їсти яскраву ягоду.
Обліпиха – одна з найкорисніших ягід оксамитового сезону. Ранок у Великому Місті зібрав у цьому матеріалі її головні цілющі властивості. Ти здивуєшся, але обліпиха, перетерта з цукром або медом – це справжні солодкі ліки!
Корисні властивості обліпихи
Заспокоює нервову систему
У тебе напружена робота? Тоді обов’язково зроби запаси обліпихи на зиму!
Адже ця ароматна ягідка здатна реально зміцнити нервову систему та швидко зняти стрес.
Справа в тому, що у плодах обліпихи міститься гормон щастя – серотонін.
Він заспокоює нервову систему, у результаті – людина легше реагує на обставини та рідше впадає в депресію.
А жовтогаряче забарвлення обліпихи піднімає настрій не гірше за сеанс кольоротерапії.
Підсилює сексуальне бажання
Мало хто знає, але обліпиха – це потужний афродизіак.
Завдяки високому вмісту вітамінів групи В, ця ягода допомагає чоловікам збільшити свою сексуальну силу та подолати проблеми з потенцією.
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Тож готуючи романтичну вечерю, обов’язково включи в меню обліпиховий чай, варення або вино.
Загою є рани
Завдяки унікальному поєднанню вітамінів, мінералів та кислот, обліпиха має потужні протизапальні властивості.
Саме тому ще з давніх-давен її ягодами та соком загоювали рани та виразки.
Захищає від раку
До складу обліпихи входять одразу 3 антиоксиданти, що виявляють потужну онкопротеторну дію: вітаміни А та Е і бета-каротин.
Вони захищають організму від вільних радикалів та протидіють появі ракових пухлин і клітинних мутацій.
Покращує рух лімфи
Вчені запевняють: регулярне вживання обліпихи ефективно поліпшує циркуляцію лімфи в організмі.
Завдяки цьому, підвищується імунітет, зникає хронічна втома, біль у ногах та набряки під очима.
Нагадаємо, раніше ми розповідали,
що приготувати з обліпихи.
Аліна Литвиненко
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29.08.2020 17:05
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