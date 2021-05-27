Даша Астаф’єва стала багатодітною мамою? Поповнення чотирилапого “війська” зірки

У Даші Астаф’євої — поповнення!
Напередодні популярна українська модель та співачка похвалилась в Instagram своєю новою чотирилапою подружкою, яку забрала із притулку для тварин.
Нову улюбленицю звати Еліс. Про неї Даша написала:
Я не буду розповідати, скільки жахів натерпілася ця дитина… Але, все ж, ми раді, що вона жива і здорова. І тепер вже точно буде щаслива!
Залишилось привітати зірку із статусом багатодітної “собачої мами” і взяти її за приклад для добрих справ.Також по темі: Оголені фото і пости про секс: Alyona Alyona знову дивує Instagram відвертістю Неможливо не захопитися. Даша Астаф'єва опублікувала розкішні знімки Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте
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Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва дала інтерв’ю у межах рубрики 33 за 3.
Фото: da_astafieva