Даша Астаф’єва стала багатодітною мамою? Поповнення чотирилапого “війська” зірки

У Даші Астаф’євої — поповнення!

Напередодні популярна українська модель та співачка похвалилась в Instagram своєю новою чотирилапою подружкою, яку забрала із притулку для тварин.

Нову улюбленицю звати Еліс. Про неї Даша написала:

Я не буду розповідати, скільки жахів натерпілася ця дитина… Але, все ж, ми раді, що вона жива і здорова. І тепер вже точно буде щаслива!

Залишилось привітати зірку із статусом багатодітної “собачої мами” і взяти її за приклад для добрих справ.

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Нагадаємо, раніше Даша Астаф’єва дала інтерв’ю у межах рубрики 33 за 3.

Фото: da_astafieva

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