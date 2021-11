Коронавірус “б’є по голові”! Україна – на першому місці в антирейтингу по смертності

Коронавірус продовжує атакувати! За даними ВООЗ, смертність від COVID-19 у Європі за останній тиждень зросла на 10%!

Україна днями опинилася на першому місці в антирейтингу європейських держав за кількістю смертей від коронавірусу.

Зокрема, у Києві зростає показник смертності серед молодих людей, столичні лікарні працюють “на межі”.

Лише за добу 9 листопада в Києві від коронавірусу померли 73 людини. З них – 35 чоловіків віком від 26-ти років та 38 жінок віком від 34-х! І це, на жаль, ще не всі погані новини.

Через зростання відсотка госпіталізованих дітей із COVID-19, столичні школи з 15 листопада продовжать працювати в дистанційному режимі. За парти не повернуться й учні молодшої школи.

Попри наростаючу небезпеку, відсоток повністю вакцинованих від коронавірусу українців досі малий.

Станом на 11 листопада дві дози отримали лише 19,6% населення. Утім, як зазначають фахівці, темпи вакинації – зокрема, через впровадження карантинних обмежень – прискорилися.

То чи сподіватися на покращення епідситуації? І коли?!

Насправді кількість вакцинованих від коронавірусу українців може виявитися ще меншою через “чорний” ринок підроблених “ковідних” сертифікатів.

Інформація про те, як українці роблять собі “ведмежу послугу” поширилася вже і в закордонних ЗМІ. Відтак, не дивно, що Євросоюз виключив Україну із “зеленого” списку безпечних для подорожей країн.

І хоч рішення Ради ЄС ще не означає заборону українцям на перетин кордону, європейські держави зазвичай дослухаються до рекомендацій установи та запроваджують для жителів ковід-небезпечних країн обмеження на необов’язкові поїздки.

Утім, для другої категорії МОЗ України нині розглядає варіант впровадження так званої “ковідної амністії”. Йдеться про надання можливості громадянам з фальшивими сертифікатами нарешті зробити справжнє щеплення. Яке зможе врятувати їм життя у разі захворювання.

Коронавірус може “вдарити по голові” навіть тих, хто переніс захворювання у легкій формі і незалежно від віку.

Низка фахівців пов’язує це, у тому числі, з “кисневим голодуванням” – патологічним станом, коли тканини та органи недоотримують кисень, через що страждає весь організм і центральна нервова система зокрема.

Так, до 24% перехворілих скаржаться на проблеми з пам’яттю. Їм також важко зосередитися та обмірковувати декілька речей одразу.

Медики ж нагадують – щеплення від коронавірусу суттєво мінімізує ризик важкого перебігу хвороби, ускладнень та смерті. І так званого довгого ковіду, зокрема.

Чи варто вакцинуватися вагітним?

Які вакцини дозволені для щеплення дітей?

І, зрештою, коли ж очікувати спаду захворюваності?

Нанадаємо, раніше ми розповідали про ліки від коронавірусу.

Фото: Pexels

