Календар стрижок на листопад 2021: сприятливі та несприятливі дні

Осінь — час, коли мінливість погоди може навіяти бажання різких змін. Найкращим варіантом буде змінити зачіску, але перед записом у салон, зазирни у наш календар.

Фази місяця можуть впливати на стан волосся і принести йому користь або ж навпаки.

Читай матеріал і запам’ятовуй, аби результат тебе тільки тішив.

1 листопада: Вдалий день для стрижки. Зміна зачіски сприятиме не лише швидкому росту волосся, але й допоможе розкрити твій внутрішній потенціал.

10 листопада: В цей день варто відвідати стиліста, щоб оздоровити волосся. Маски на основі рослинних трав повернуть природній блиск твоїй красі.

13 листопада: Нова зачіска приверне до тебе увагу і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.

17-20 листопада: Будь-які маніпуляції з волоссям піднімуть тобі настрій та життєвий тонус. До речі після цього візиту ти помітиш, що кінчики будуть менше сіктися.

27 листопада: Нова зачіска приверне до тебе увагу і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.

Усі інші дні листопада, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для відвідування салону краси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні жіночі стрижки на осінь 2021

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.