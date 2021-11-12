Календар стрижок на листопад 2021: сприятливі та несприятливі дні

Осінь — час, коли мінливість погоди може навіяти бажання різких змін. Найкращим варіантом буде змінити зачіску, але перед записом у салон, зазирни у наш календар.
Фази місяця можуть впливати на стан волосся і принести йому користь або ж навпаки.
Читай матеріал і запам’ятовуй, аби результат тебе тільки тішив.
Найбільш сприятливі дні для стрижки у листопаді 2021
1, 10, 13, 17-20, 27 листопада
Календар стрижок на листопад 2021
1 листопада: Вдалий день для стрижки. Зміна зачіски сприятиме не лише швидкому росту волосся, але й допоможе розкрити твій внутрішній потенціал.
10 листопада: В цей день варто відвідати стиліста, щоб оздоровити волосся. Маски на основі рослинних трав повернуть природній блиск твоїй красі.
13 листопада: Нова зачіска приверне до тебе увагу і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.
17-20 листопада: Будь-які маніпуляції з волоссям піднімуть тобі настрій та життєвий тонус. До речі після цього візиту ти помітиш, що кінчики будуть менше сіктися.
27 листопада: Нова зачіска приверне до тебе увагу і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.Також по темі: Магнітні бурі у листопаді 2021 – календар небезпечних дат Місячний календар на листопад 2021 – сприятливі та несприятливі дати Любовний гороскоп на осінь: що пророкують зірки у коханні?
Несприятливі дні для стрижки у листопаді 2021
9, 18, 25, 28 листопада
Усі інші дні листопада, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для відвідування салону краси.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні жіночі стрижки на осінь 2021
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