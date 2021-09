Любовний гороскоп на осінь: що пророкують зірки у коханні?

Любовний гороскоп на осінь 2021 для всіх знаків зодіаку.

Похмуру та прохолодну погоду осені найкраще проводити у теплих та ніжних обіймах коханої людини.

Кого чекає пристрасний роман, а кому слід набратися терпеливості?

Хто знайде кохання свого життя, а кому слід остерігатися токсичних стосунків?

Ранок у Великому Місті зібрав відповіді на ці запитання нижче.

Шукай свій знак і читай, що тобі пророкують зірки на осінь 2021.

Початок осені буде сповнений романтичних пригод та вельми приємних подарунків.

Якщо ви на перший план поставите інтереси свого партнера, то увлап осінь пройде в особливій гармонії.

Навіть якщо вам це складно зробити, спробуйте і тоді ви знайдете щастя в особистому житті.

Ви не шукаєте швидкоплинних романів і одноразових зустрічей, а завжди прагнете до тривалих стосунків, які можуть перерости в шлюб.

У вересні цілком можливо Тельців чекає ця довгоочікувана, доленосна зустріч.

Для цього намагайтеся бути серед людей, не зациклюйтесь на особистих проблемах, заявляйте про себе.

У представників цього знаку зодіаку, які вже перебувають у стосунках, можливі конфлікти та проблеми у взаєминах з партнером цієї осені.

На початку осені Близнюки будуть непостійними.

Вас чекає просто величезна кількість романтичних захоплень, швидкоплинних романів та інтрижок.

Але завдання полягає у пошуку одного єдиного!

Восени ракам, які перебувають у шлюбі, вкрай важливо проводити більше часу з сім’єю.

Пам’ятайте, що найкращу підтримку здатні надати тільки рідні і близькі люди.

Самотні ж представники цього знака можуть задуматися про серйозні стосунки.

Є велика ймовірність зустріти свою людину.

Львів, як завжди, чекають натовпи залицяльників.

Проте не варто кидатись у вир з головою.

Розгляньте гарненько кожного претендента на своє серце і не дозволяйте їм форсувати події.

Левам, які хочуть серйозно поговрити зі своїм партнером, краще перенести цю розмову на жовтень.

Восени вас оточуватимуть шанувальники.

Але слід бути вкрай обережними і уважно приглядатися до кандидатів.

Несамотнім Дівам зірки обіцяють конфліктну осінь.

Партнера може ображати й розчаровувати притаманна вам прискіпливість.

Самотні Терези закохаються так, немов знову підлітки. Щоправда немає гарантії, що це почуття тривтиме довго.

А представникі цього знаку зодіака, які перебувають у стосунках, чекає безтурботне щастя.

Облаштовуйте своє сімейне гніздечко і ні про що не турбуйтеся!

Закоханим Скорпіонам, які впевнені у своїх почуттях, дуже захочеться скріпити союз штампом у паспорті.

Якщо стосунки перевірені часом, то не варто і відкладати.

А от стосунки несамотніх скорпіонів ця осінь добряче перевірить на міцність.

Самотнім представникам знака зірки рекомендують бути трохи обачнішими і не втрачати голови у гонитві за щастям.

Справа в тому, що людина, яка зустрінеться вам на шляху, може виявитися зовсім не тим, за кого себе видає.

Загалом, осінь не буде яскравою, як перша половина року.

Можливо, у ваше життя намагатимуться повернутися люди чи давні події, про які б не хотілося згадувати.

Сім’я для вас дуже важлива, тому кожного партнера ви подумки приміряєте на роль супутника життя.

Однак не всі на цю роль годяться, тож поспішайте.

Союзи Козерогів, які давно знайшли свою половинку, будуть міцними і непорушними цієї осені.

Любовний гороскоп пророкує самотнім представникам цього знаку низку красивих побачень.

Але на жаль, у більшості ваших кавалерів наміри будуть далекі від серйозних.

Якщо вас це влаштовує — насолоджуйтеся.

Цієї осені ви не відчуєте брак уваги протилежної статі.

Але будьте розсудливими і не поринайте у вир з головою.

Фото: Pexels

