Місячний календар на листопад 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Нічне світило має значний вплив на все живе на Землі, зокрема й на людський організм.

Наші предки це усвідомлювали, тож ще здавна почали слідкувати за його фазами.

Що говорить місячний календар на листопад 2021 року?

Коли наважитися на омріяний крок, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?

Читай і шукай відповіді.

Сприятливий день, коли корисно відсторонитися від метушні і повсякденних проблем.

У цю дату можна помітити те, що раніше було поза увагою, тож будьте пильними.

Один із найбільш сприятливих днів, коли легко налагоджуються будь-які контакти.

Якщо ти плануєш робити якісь вкладення або ж купувати нерухомість, то сьогодні відмінна можливість це зробити.

Також 11 листопада сприятиме налагодженню стосунків з людьми та допоможе розібратись із власними думками.

Позитивний день сильної енергії, яку варто звернути на завершення раніше розпочатих справ.

Ця дата є сприятливою для реалізації планів і руху вперед.

Також добре пройде комунікація з близькими, яка допоможе відчути себе впевненіше.

У цю дату самопочуття може бути не найкращим.

Крім того, можуть проявитися хронічні захворювання.

Необхідно сконцентруватися на позитивних емоціях і думках.

Цей день може принести фізичне та емоційне виснаження.

Тому краще не витрачати сили на щось масштабне і грандіозне, натомість — зайнятися рутинними справами.

Несприятливий день для будь-яких починань.

