Класика та експерименти. Модні стрижки на осінь 2021

Модні стрижки на осінь 2021 – добірка від Ранку у Великому Місті.

Осінь наближається. У таку прохолодну і подеколи похмуру пору року кортить залишатися стильною.

Додати яскравості до образу допоможе модна стрижка.

Які зачіски будуть актуальними цього сезону?

Стижка для тих, хто не боїться експериментів. Підійде жінкам будь-якого віку.

Але наважуючись на таку зачіску, враховуйте форму обличчя.

Для овального обличчя підійдуть усі види піксі.

Володаркам круглового слід надавати перевагу подовженому піксі з асиметричним чубчиком.

Трикутна форма передбачає укорочену стрижку, а квадратна – подовжену.

Для декого ця стрижка може здатися неоригінальною.

Проте не поспішайте від неї відмовлятися. Каре має неабиякі шанст додати барв вашому іміджу.

Тренди цього сезону – подовжене боб-каре, каре з чубчиком, каре у поєднанні з каскадом.

Сессон – стрижка, із якою легко завжди залишатися красивою та жіночною.

Вона зберігає об’єм навіть без укладки.

Для того, щоб мати неперевершений вигляд, достатньо просто помити голову.

Шанс додати стильних ноток в образ володарок довгого волосся.

Стрижка надає об’єму, тож важливо знати міру, адже він може бути зайвим, якщо почати каскад занадто високо.

Смілива стрижка “під хлопчика”, яка встигла стати класикою.

Гарсон поєднує кокетливість, завзятість і жіночність.

З такою зачіскою ви будете в центрі уваги і в 25, і в 55.

Однозначний плюс такої стрижки – вам не доведеться прокидатися раніше, щоб її укласти.

Ця процедура займатиме кілька хвилин.

