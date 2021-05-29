«Не існує незручних місць для сну». Телеведуча Юлія Зорій задрімала у мийці

Ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій показала, як задрімала прямо в мийці.

Фото зірка опублікувала у своєму інстаграмі.

Для ранкових ведучих не існує незручних місць для сну. Але в мийці я заснула вперше, – прокоментувала світлину Зорій.

Зауважимо, що для того, аби встигнути провести шоу, Юлія прокидається о четвертій ранку.

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Нагадаємо, раніше ми писали про жартівливе фото Лесі Нікітюк.

Фото: yulia_zoriy

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