Гола і боса у ванні. Брітні Спірс шокувала фанатів фотографіями топлес

Американська співачка Брітні Спірс показала оголені фото.

Цими фотографіями поп-зірка поділилась у своєму Інстаграм.

У серії знімків є також кілька світлин, де Брітні в яскраво-червоному бікіні і з оголеними інтимними частинами тіла, які вона прикрила квіточками з фоторедактора.

Втім, у шанувальникі все-ж виникли сумніви щодо «кривої ванни».

На різних фото ванна виглядає кривою і в інших місцях, що, очевидно, вказує на те, що знімки редагували.

Сем Асгарі, майбутній чоловік співачки, залишив не менш провокативний коментар під дописом.

У ньому він закликає “звільнити груди”.

Епатажна Періс Хілтон теж написала коментар, в якому пише, що рада бачити Брітні щасливою і вільною.

Допис втиг зібрати майде 4 мільйона вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс відновила свій акаунт у соціальні мережі, після тижневої перерви.

Фото: britneyspears

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.