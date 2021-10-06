Гола і боса у ванні. Брітні Спірс шокувала фанатів фотографіями топлес

Американська співачка Брітні Спірс показала оголені фото.
Цими фотографіями поп-зірка поділилась у своєму Інстаграм.
У серії знімків є також кілька світлин, де Брітні в яскраво-червоному бікіні і з оголеними інтимними частинами тіла, які вона прикрила квіточками з фоторедактора.
—Гра в Тихому океані нікому не зашкодить !!! Псссс, фото справжні, без фотошопу. Крива ванна », – підписала Спірс.
Втім, у шанувальникі все-ж виникли сумніви щодо «кривої ванни».
На різних фото ванна виглядає кривою і в інших місцях, що, очевидно, вказує на те, що знімки редагували.
Сем Асгарі, майбутній чоловік співачки, залишив не менш провокативний коментар під дописом.
У ньому він закликає “звільнити груди”.
Епатажна Періс Хілтон теж написала коментар, в якому пише, що рада бачити Брітні щасливою і вільною.
Допис втиг зібрати майде 4 мільйона вподобань.Також по темі: Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною Яскравий купальник і шубка. Брітні Спірс запалила мережу дикими танцями Брітні Спірс показала, чим займається з молодим коханцем
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Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс відновила свій акаунт у соціальні мережі, після тижневої перерви.
Фото: britneyspears