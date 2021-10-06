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ICTV Ранок 06.10.2021 20:20
06.10.2021 20:20
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Гола і боса у ванні. Брітні Спірс шокувала фанатів фотографіями топлес

Гола і боса у ванні. Брітні Спірс шокувала фанатів фотографіями топлес

Американська співачка Брітні Спірс показала оголені фото.

Цими фотографіями поп-зірка поділилась у своєму Інстаграм.

У серії знімків є також кілька світлин, де Брітні в яскраво-червоному бікіні і з оголеними інтимними частинами тіла, які вона прикрила квіточками з фоторедактора.

—Гра в Тихому океані нікому не зашкодить !!! Псссс, фото справжні, без фотошопу. Крива ванна », – підписала Спірс.

Втім, у шанувальникі все-ж виникли сумніви щодо «кривої ванни».

На різних фото ванна виглядає кривою і в інших місцях, що, очевидно, вказує на те, що знімки редагували.

Сем Асгарі, майбутній чоловік співачки, залишив не менш провокативний коментар під дописом.

У ньому він закликає “звільнити груди”.

Епатажна Періс Хілтон теж написала коментар, в якому пише, що рада бачити Брітні щасливою і вільною.

Допис втиг зібрати майде 4 мільйона вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс відновила свій акаунт у соціальні мережі, після тижневої перерви.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, шоу-бізнес
06.10.2021 20:20



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