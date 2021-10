7 відомих закордонних фільмів, в яких згадується Україна

Підбірка закордонних фільмів, в яких згадується Україна чи українці.

Є сотні фільмів чи серіалів зі згадками про Україну чи українців.

Часто українські пейзажі у закордонному кінематографі намагаються видати за російські – бо в нас і зйомки дешевші, і бюрократії менше, ніж у агресивної країни-сусіда.

Так, у тих фільмах з нашої добірки, де звучить назва Україна, зазвичай десь поряд ходять стереотипи про мафію чи чорнобильську трагедію.

Але все ж подекуди ти будеш приємно вражений чи вражена.

Тобі відомо, що в Україні побував Джекі Чан, а Джареду Лето довелось якось зіграти нашого земляка Віталія?

А той факт, що більша частина прекрасних краєвидів Стародавнього Китаю у Будинку літаючих кинджалів – насправді українські?

Давай разом розберемось, які ж найцікавіші згадки про Україну чи українців постають то там, то тут у закордонних фільмах?

О, так! Джекі Чан – в Україні!

Пані та панове, увага – в 1995 році в Україні знімали гонконзький фільм з Джекі Чаном у головній ролі.

Він грає крутого поліцейського, що співпрацює з Інтерполом і влаштовує стеження за шпигункою Наташею, яка купила тур в Україну.

Російська мафія, ядерна зброя, агенти ЦРУ і ФСБ – класика цього жанру.

Велика частина зйомок проходила в Сімферополі і Ялті.

Коли краєвиди Стародавнього Китаю в фільмі виявляються українськими

Цей культовий китайський бойовик 2004 року отримав світове визнання і був відзначений номінацією на премію Оскар за кращу операторську роботу.

Стрічка розповідає про капітана імператорської поліції, який має намір дізнатися про змову заколотників, познайомившись з дочкою їхнього ватажка.

Але з часом він стає заручником її чар і перестає усвідомлювати в тому, на чиєму боці він знаходиться.

Оператору Чжао Сяодіну було, де розвернутися, адже Китай IX століття в кадрі зображували засніжені українські Карпати.

Через ранній сніг в сценарій навіть були внесені корективи: фінальна битва почалася восени, а закінчилася вже взимку – з незабутніми сценами на білому полотні.

Джаред Лето в ролі одного українського Віталія

Цю кримінальну драму знімали в США у 2005 році.

Режисер Ендрю Ніколл спробував зобразити тут життя іншої діаспори, американської.

Герої Збройного барона – родина українських емігрантів, що переїхали з приморської Одеси прямо на Брайтон-Біч. Ця вулиця відома як притулок для колишніх жителів СНД.

Ніколас Кейдж і Джаред Лето зіграли наших земляків, братів Орлових.

Герої знаходять велику і прибуткову нішу нелегального бізнесу – торгівлю зброєю.

Поступово обидва відкривають для себе гірку істину – за великими грошима завжди ховаються великі проблеми.

В цій стрічці зібрані негативні стереотипи про емігрантів: в цій стрічці на двох українців чекають наркотики, підступи конкурентів і зухвалі агенти “Інтерполу”, які бажають бачити їх за ґратами.

Україна очима голлівудського режисера з українським корінням

Ця комедійна драма 2005 року належить режисеру Лео Шрайберу, відомому голлівудському актору та режисеру, в жилах якого тече українська кров.

Імовірно, цей факт і надихнув Лео зняти фільм про Україну і показати своє бачення нашої ментальності.

В головних ролях тут – розгублений герой Елайджі Вуда, молодий американець українського походження.

Він вирушає в авантюрну подорож по Україні, щоб відшукати жінку, яка колись врятувала його діда.

В Одесі, куди прибуває герой, його зустрічає веселий і ексцентричний хлопчина, який зголосився стати його гідом.

Цього хлопця зіграв Євген Гудзь, фронтмен відомої групи Gogol Bordello.

Фільм відзначений двома нагородами Венеціанського кінофестивалю, в тому числі й у категорії “Кращий біографічний фільм”.

Стрічка про українську музичну групу, зрежисована Мадонною

“Хто такий Євген Гудзь?” – спитають люди, що ні сном ні духом не знали про творчість Gogol Bordello.

А ми в такому випадку порадимо прослухати не тільки кілька їх треків, а й подивитись напівавтобіографічну музичну драму 2008 року, яку про Gogol Bordell зняла сама Мадонна.

Герой Гудзя в музичній драмі зіграв українського емігранта Андрія, який багато в чому схожий на самого Євгена.

Андрій також переїжджає в Америку, де займається просуванням свого циганського панк-колективу.

Тут ти побачиш розбір усіх аспектів адаптації українських емігрантів за кордоном.

Коли в центрі сюжету – Прип’ять

Чорнобильська трагедія – ще одна тема, яка ніяк не дає спокою голлівудським кінематографістам.

Третя частина знаменитої франшизи Трансформери 2011 року прагне розкрити глядачеві деякі урядові таємниці, які стосуються космічної програми СРСР і зокрема того, що приховує темна сторона Місяця.

У Прип’яті виявлена ​​знахідка явно інопланетного походження.

Через деякий час там же з’являються злі десептикони, які викрадають об’єкт, який опинився деталлю корабля автоботів.

Це стає початком нового масштабного протистояння, учасниками якого стають Сем і його нова дівчина.

Фільм про українські 30-ті очима діаспори

Це найбільш свіже творіння зарубіжного кінопрому (2017 рік), яке знімав канадський режисер з українським корінням Джордж Менделюк.

Події в його стрічці розгортаються в 30-ті роки минулого століття.

На тлі хворобливих подій того непростого періоду розгортається історія кохання двох молодих людей – Юрка і Наталки.

А грають їх Макс Айронс, який вже встиг засвітитись в багатьох голлівудський фільмах, на кшталт готичної Червоної шапочки 2011 року та відома британська акторка Саманта Баркс.

Крім самого Менделюка, до знімальної команди стрічки залучені представники української діаспори в Канаді чи нащадки українських емігрантів.

