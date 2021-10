Топ-5 найстрашніших фільмів на Гелловін

Хелоуін просто створений для атмосферного кіно за чашкою какао. Але, що як погода сприяє сонливості, а у вас горять дедлайни?

Прибережіть своє серце для ранкової кави – ми знаємо, після чого ви ще довго не зможете заснути!

Вашій увазі підбірка найстрашніших фільмів жахів, які подарують вам незабутні емоції. Жахайтеся та надихайтесь настроєм для Хеллоуіну.

Почнемо із класики. Ця культова кінострічка режисера Джорджа Ромеро вже не один десяток років вабить любителів хорору.

Якщо вас не лякає відсутність кольору, тоді, можливо, цей фільм увійде і у ваш топ.

Барбара із братом Джонні приїжджають відвідати могилу батька. Несподівано на них нападає якийсь чоловік. Нагадує він мерця, що встав із могили.

Барбара, рятуючись, ховається в розташованому неподалік будинку, де знаходять притулок чоловік Бен, подружжя Гаррі та Хелен Купери з дочкою Керен, а також закохана пара Том і Джуді.

Виявляється, причиною цих зловісних подій став вибух космічного супутника, що спричинив небачений викид радіоактивного випромінювання й оживив мерців.

Героям доведеться провести ніч, сповнену жахіть, стримуючи атаки живих мерців, одержимих інстинктом покуштувати людської плоті.

Американський фільм жахів 2019 року, знятий за мотивами однойменної стрічки 2015 року, отримав чимало відгуків від глядачів. Тому точно вартує вашої уваги.

Сором’язлива старшокласниця Берд отримує від свого друга Коннора подарунок. Фотоапарат “Полароїд” з ініціалами RJS, який неабияк вразив дівчину, хлопець купив на гаражному розпродажі.

Берд в захваті від якості зйомки, тому вирішує взяти свій подарунок на вечірку друзів. Там вона багато фотографує своїх знайомих. Однак на кожній фотографії, попри її відмінну якість, вона помічає дивну тінь позаду них.

Цього ж вечора дівчина дізнається про смерть хлопця з магазину, а також на її очах помирає організаторка свята.

Його звинуватили в катуванні чотирьох студентів та вбивстві трьох з них під час фотозйомки. Саме тому всі, кого фотографували на цей “Полароїд”, помирають.

Група підлітків намагатиметься розгадати моторошну таємницю фотоапарата.

Коли ми опитували любителів хорору про найстрашніше, усі називали ту чи іншу екранізацію Стівена Кінга. Проте ця траплялась найчастіше.

Молода пара з двома дітьми вирішує переїхати з мегаполіса у тихе селище, аби змінити щось у своєму житті. Вони заселяються у будинок посеред лісу.

Одразу ж після переселення їхній сусід розповідає їм про містичне місце неподалік дому. А саме – кладовище домашніх тварин.

Ті, підслухавши розмову, вирішують самі знайти місце, про яке говорив невідомий дідусь. Однак цього разу батькам і сусідові вдасться вберегти дітлахів від біди.

Через деякий час улюблений кіт сімейства гине під колесами вантажівки, і вони вирішують похоронити його саме на тому цвинтарі. Наступного ранку брудний і нерозчесаний Черч містичним чином з’являється у їхньому будинку.

Як виявиться пізніше, повернувшись з того світу, їхній домашній і милий котик віднайшов злісну сутність.

На фоні цих моторошних подій голова сімейства дізнається, що його родину спіткають страшні біди, якщо він переступить межу біля проклятого кладовища. Однак його все більше тягне до забороненого місця.

Науково-фантастичний фільм Джона Кразінські 2018 року не залишить вас байдужими. Адже події відбуваються у постапокаліптичному світі 2020 року. Можливо, аналогію ви не знайдете, проте нажахаєтесь не на жарт.

Родина з чоловіка, дружини та двох маленьких дітей усамітнено живе у старому будинку посеред лісу. Вони багато часу проводять на природі та ніколи не вмикають ні телевізора, ні радіо.

Їх будинок населяють страшні потойбічні істоти. Вони сліпі, але слух у них напрочуд гострий. Тому сім’ї доводиться постійно жити у повній тиші.

Безшумні кроки, прийом їжі, за яким неприпустимо гримнути посудом, спілкування виключно мовою жестів.

Якби усі мешканці будинку були дорослими, то протрималися б у тиші значно довше. А от з дітьми таке завдання точно провалиться.

Американський фільм жахів режисера Джордана Піла, окрім страху, занурить вас ще й у філософські роздуми. А з ними ви гарантовано спати не захочете.

Аделаїда Вілсон із чоловіком та двома дітьми відправляється на довгоочікуваний відпочинок в Каліфорнію. Вони оселилися у власному будинку на березі моря, де мама сімейства провела майже все своє дитинство.

Сім’я запланувала провести ці канікули разом із друзями.

Четверо невідомих людей дивно поводяться, тримаючись за руки і приховуючи обличчя під масками, а також мають єдину мету – вбити Вілсонів.

Однак найстрашніше на ідеальну сім’ю чекає тоді, коли вони дізнаються – під маскою кожного з диваків ховаються люди, які, немов дві краплі води, подібні до Вілсонів.

Після цього боротьба з ворогами набуває іншого сенсу, адже вони розуміють, що від себе не втечеш.

