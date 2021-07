Аліна Гросу про найдорожчий кліп, перший шлюб та “маленьку бджілку” — інтерв’ю | 33 за 3

“7-8 із 10” — так свою популярність оцінила українська співачка та актриса Аліна Гросу.

Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, який період творчості зірки був найскладніший, Гросу відповіла так:

За словами співачки, її найдорожчий кліп коштував близько 40 тисяч доларів, а свої перші гроші вона заробила ще в три роки.

“Гонорар” Аліна витратила на відеокасети з мультиками.

Як зізнається Гросу, перший шлюб навчив її кулінарії та розуму.

А ось мамою знаменитість хотіла би стати до 30 років.

Співачка каже: єдине, про що вона жалкує, — це те, що не подорослішала раніше.

За словами зірки, зараз вона ще не зовсім жінка, вже не зовсім дівчинка, але має всі шанси дійти до своєї мети.

Які найбільші стереотипи Аліна про себе чула?

Скільки Гросу витрачає на місяць?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

