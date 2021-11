Яскрава осінь! Модні пальто 2021 – тренди і фото

Модні пальто на осінь 2021 – трендові моделі сезону.

На вулиці стало прохолодно, тож саме час придивитися до теплих і затишних осінніх пальто.

Адже саме цей предмет верхнього одягу буде максимально популярним у цьому сезоні.

Вдало підібране пальто не лише захистить від холоду, але й легко стане основою десятків луків.

На які саме кольори та моделі звертати увагу? Аби тобі легше було визначитися, Ранок у Великому Місті зробив добірку найактуальніших варіантів.

Пальто класичних кольорів, звісно, теж залишаються актуальними.

Але якщо тобі хочеться додати кольору до осінньої сірості – сміливо обирай яскравий варіант!

Не бійся експериментувати, адже цієї осені кольоровий одяг – у тренді.

Вибирай будь-який колір, який тобі до смаку. Але особливу увагу зверни на зелений – саме він сьогодні править балом.

Пальто в клітинку стане чудовим вибором, якщо ти шукаєш компроміс між яскравістю та універсальністю.

Адже воно підходить майже до будь-якого одягу та взуття.

Ба більше, картате пальто практично не виходить із моди (принаймні, надовго).

Тому якщо придбаєш якісну річ – вона прослужить тобі багато років і залишиться актуальною.

Неймовірно теплі та м’якенькі пальто, що на дотик нагадують домашній халат – ну хіба можна уявити більш затишний верхній одяг?

Ми закохалися з першої примірки!

Вангуємо, що і ти його полюбиш.

Якщо ти думаєш, що мода на шкіряні пальто давно пройшла, то це зовсім не так.

Адже цієї осени вони обіцяють знову захопити світ.

Причому, поруч із звичними нейтральними кольорами на модну арену виходять яскраві та незвичайні.

Та й шкіра може бути не лише гладенькою, але й фактурною.

Повір, вибрати буде з чого!

Стьобане пальто сподобається любителькам оригінальних рішень.

Цікава фактура тканини допомагає створювати справді круті та незвичайні образи.

При цьому, такі пальто залишаються універсальним варіантом, адже чудово доповнять як офіційний, так і кежуал-лук.

Леопардовий принт триумфально повертається!

Причому, цієї осені можна він може прикрашати не лише невеличкі аксесуари, але й бути основним кольором твого луку.

Тож якщо давно хотіла придбати щось «звірине», але не наважувалася – зараз саме час!

А якщо таке пальто ти вважаєш аж надто сміливим вибором, можеш просто доповнити чорне або коричневе великим шарфом із леопардовим принтом.

