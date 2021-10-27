Вуаль і скандинавські мотиви. Модні шапки на осінь 2021

Восени шапка – незамінний аксесуар, адже він виконує одразу дві важливі функції: зігріває та доповнює образ.
Різноманітність головних уборів у цьому сезоні вражає – в моді і бейсболки, і берети, і чалма…
Втім, найбільш практичним варіантом була і залишається саме шапка.
На які моделі шапок варто звернути увагу восени 2021? Розповідаємо в матеріалі.
Модні шапки на осінь 2021
Біні
Шапка біні не втрачає своєї актуальності вже багато сезонів поспіль. Без перебільшення, це найпопулярніша модель, яку обожнюють жінки будь-якого віку.
Усе – завдяки універсальності (поєднується з будь-яким одягом!) і компактності (вміщається в будь-яку сумочку).
У тренді 3 різновиди біні – з відворотом, з подовженим вільним краєм та із гострим верхом (точнісінько як у ельфа).
Обирай світлі, темні або яскраві кольори, але без принту: у цьому сезоні біні має бути однотонною.
Helsinki Hat
Шапка Helsinki Hat дещо нагадує біні, але відрізняється великою в’язкою з товстої пряжі.
Такий головний убір поєднує в собі одразу кілька модних тенденцій: лаконічність, етнічні скандинавські мотиви та трендову об’ємність.
Доповнюй таку шапочку шарфом і рукавичками, виконаними такою ж великою в’язкою. Вийде ідеальний комплект!
Шапка з вуаллю
Створити загадковий та мегаелегантний образ із шапкою – дуже просто. Звісно, якщо ця шапка прикрашена вуаллю.
Цей несподіваний тренд підкорив подіуми, а тепер впевнено захоплює вулиці великих міст.
Комбінувати цей головний убір можна як із курткою, так і з вечірньою сукнею. І титул найепатажнішої красуні вечора тобі забезпечений!
Шапка-вушанка
Тепло і комфортно – це про шапку-вушанку, яка надійно сховає твої вушка від вітру і холоду.
На осінь найкраще підійдуть в’язані вушанки.Також по темі: Аксесуар, що дарує тепло. Модні шарфи на осінь 2021 Доповни образ вишуканістю. Модні сумки на осінь 2021 Осінь буде яскравою! Модні пальто 2021 – тренди і фото
А от ближче до зими варто звернути увагу на моделі, оздоблені хутром.
Поєднуй цей головний убір із короткими куртками та пуховиками-оверсайз.
Шапка-чалма або тюрбан
Тюрбани сподобаються дівчатам, які люблять виділятися з натовпу.
Тож якщо твій головний критерій вибору одягу – це оригінальність, обов’язково зверни увагу на таку шапку.
Незвичайний переплетений дизайн не лише зігріє осіннім вечором, але й органічно доповнить вечірнє вбрання.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про модні головні убори на осінь 2021.
Фото: Pexels