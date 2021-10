Вуаль і скандинавські мотиви. Модні шапки на осінь 2021

Восени шапка – незамінний аксесуар, адже він виконує одразу дві важливі функції: зігріває та доповнює образ.

Різноманітність головних уборів у цьому сезоні вражає – в моді і бейсболки, і берети, і чалма…

Втім, найбільш практичним варіантом була і залишається саме шапка.

На які моделі шапок варто звернути увагу восени 2021? Розповідаємо в матеріалі.

Шапка біні не втрачає своєї актуальності вже багато сезонів поспіль. Без перебільшення, це найпопулярніша модель, яку обожнюють жінки будь-якого віку.

Усе – завдяки універсальності (поєднується з будь-яким одягом!) і компактності (вміщається в будь-яку сумочку).

У тренді 3 різновиди біні – з відворотом, з подовженим вільним краєм та із гострим верхом (точнісінько як у ельфа).

Обирай світлі, темні або яскраві кольори, але без принту: у цьому сезоні біні має бути однотонною.

Шапка Helsinki Hat дещо нагадує біні, але відрізняється великою в’язкою з товстої пряжі.

Такий головний убір поєднує в собі одразу кілька модних тенденцій: лаконічність, етнічні скандинавські мотиви та трендову об’ємність.

Доповнюй таку шапочку шарфом і рукавичками, виконаними такою ж великою в’язкою. Вийде ідеальний комплект!

Створити загадковий та мегаелегантний образ із шапкою – дуже просто. Звісно, якщо ця шапка прикрашена вуаллю.

Цей несподіваний тренд підкорив подіуми, а тепер впевнено захоплює вулиці великих міст.

Комбінувати цей головний убір можна як із курткою, так і з вечірньою сукнею. І титул найепатажнішої красуні вечора тобі забезпечений!

Тепло і комфортно – це про шапку-вушанку, яка надійно сховає твої вушка від вітру і холоду.

На осінь найкраще підійдуть в’язані вушанки.

А от ближче до зими варто звернути увагу на моделі, оздоблені хутром.

Поєднуй цей головний убір із короткими куртками та пуховиками-оверсайз.

Шапка-чалма або тюрбан

Тюрбани сподобаються дівчатам, які люблять виділятися з натовпу.

Тож якщо твій головний критерій вибору одягу – це оригінальність, обов’язково зверни увагу на таку шапку.

Незвичайний переплетений дизайн не лише зігріє осіннім вечором, але й органічно доповнить вечірнє вбрання.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про модні головні убори на осінь 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.