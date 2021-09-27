Ні косухам і сукням-светрам? ТОП-5 модних антитрендів осені 2021

Що більше не в моді – осінні антидренди 2021.

Мода — циклічна.

Деякі речі, які ще недавно вважались пережитком минулого, стають нашим повсякденням.

А те, що вчора ми одягали з упевненістю у своєму стилі, сьогодні вже є моветоном.

Саме про такі-от модні антитренди зараз піде мова.

Ранок у Великому Місті підготував добірку речей, які не варто одягати модницям цієї осені.

Модні антитренди осені 2021

Не мінімалістичний декор на джинсах

Вже котрий сезон поспіль дизайнери благають забути про декоровані джинси.

Так, не потрібно захоплюватися вишивками, стразами чи малюнками з намистинок.

До “небажаного” декору також слід віднести численні дірки та потертості.

Восени 2021 зосередься краще на прямих моделях блакитного або синього кольору.

А, якщо душа прагне бунтувати, придивися до джинсів з необробленими краями.

Обтислі блузи та жакети

Приталеному короткому піджаку, як і обтислій блузі, теж не місце у твоєму осінньому гардеробі.

Звісно, якщо ти не займаєшся косплеєм офісних клерків родом із 2007 року.

Але не варто сумувати за шкільними “маломірками”.

Значно прємніше і комфортніше рухатись у вільних оверсайз-сорочках та ультрамодних блейзерах.

Вони є класичною базою будь-якого жіночого гардеробу, тому пасують абсолютно під все.

Сукня-светр

Сам по собі подовженний светр носити можна, і навіть треба.

Він не лише зігріє, а й стане чудовим поєднанням зі стильними брюками.

А от носити довгий светр, як сукню, не слід.

Безформенні кардигани

Кардигани просто таки створені для осінньої прохолоди.

Ця універсальна та практична накидка не лише захистить від вітряної чи вологої погоди, а й доповнить твій модний образ.

Ну, звісно, якщо це не кардиган тонкого трикотажу і без застібок.

Складно уявити, якому типу фігури такий пасуватиме.

Ось для прикладу, в’язані оверсайз-кардигани на ґудзиках.

Такі і зігріють краще й виглядатимуть стильніше.

Приталені косухи

Цей пункт, напевно, викличе масу обурення у кожної другої дівчини.

Будьмо чесними, у більшості є приталений шкіряний жакет.

Проте хочемо ми цього чи ні, восени 2021 він остаточно втратив свою актуальність.

Оскільки головним трендом є свобода рухів та максимальний комфорт, зміни обтислу косуху на більш об’ємну та вільну модель.

І загалом, додай у своє життя трішки актуального оверсайзу, щоб цієї осені виглядати стильно!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на осінь 2021.

Фото: Unsplash

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