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Video: НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни

Уряд Франції звинувачує союзників по НАТО — США та Велику Британію — у зраді. Англомовні партнери взяли, і залишили французів без величезного замовлення на будівництво субмарин для ще однієї англомовної країни — Австралії. Гроші — близько 70 мільярдів доларів — це серйозна втрата для Франції, але розчарування у партнерах — незрівнянно більша втрата. [read_more_news] І "розчарування" — це ще досить м'яке визначення того, що відчуває Париж одразу до трьох англомовних націй. У французькій столиці навіть кажуть, що дії союзників загрожують існуванню НАТО. Чи так це? Дивіться у сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому США вивели озброєння із Саудівської Аравії. Фото: Pixabay

НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни
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Уряд Франції звинувачує союзників по НАТО — США та Велику Британію — у зраді.

Англомовні партнери взяли, і залишили французів без величезного замовлення на будівництво субмарин для ще однієї англомовної країни — Австралії.

Гроші — близько 70 мільярдів доларів — це серйозна втрата для Франції, але розчарування у партнерах — незрівнянно більша втрата.

Також по темі: Що заважає Україні вступити до НАТО? Європа, США чи Китай: з ким буде дружити Україна? Які помилки Росії йдуть на користь Україні? Думка Павла Казаріна

І “розчарування” — це ще досить м’яке визначення того, що відчуває Париж одразу до трьох англомовних націй.

У французькій столиці навіть кажуть, що дії союзників загрожують існуванню НАТО.

Чи так це?

Дивіться у сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому США вивели озброєння із Саудівської Аравії.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни / 22.09.2021 14:00
22.09.2021 14:00

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