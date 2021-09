НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни

Уряд Франції звинувачує союзників по НАТО — США та Велику Британію — у зраді.

Англомовні партнери взяли, і залишили французів без величезного замовлення на будівництво субмарин для ще однієї англомовної країни — Австралії.

Гроші — близько 70 мільярдів доларів — це серйозна втрата для Франції, але розчарування у партнерах — незрівнянно більша втрата.

І “розчарування” — це ще досить м’яке визначення того, що відчуває Париж одразу до трьох англомовних націй.

У французькій столиці навіть кажуть, що дії союзників загрожують існуванню НАТО.

Чи так це?

Дивіться у сюжеті Юрія Мацарського.

