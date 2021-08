Кохання не перемогло. ТОП-5 зіркових пар, які розпалися у 2021

Колишнім коханцям розходитись завжди сумно, боляче і важко.

І, якщо більшість людей перечікує цей період наодинці з собою, заручившись підтримкою рідних та друзів, то зіркам доводиться і далі залишатись на виду у всіх.

Кому цьогоріч із українських та іноземних селебріті доводилось давати численні коментарі про розлучення та ховати сльози від камер журналістів?

Читай у добірці Ранку у Великому Місті.

Почнемо з однієї з найбільш яскравих та обговорюваних пар у світі.

Легендарна співачка та акторка Дженніфер Лопес і гарячий спортсмен Алекс Родрігес почали зустрічатись ще в 2017 році.

Через 2 роки вони оголосили про заручини, і з того часу були нерозлучні.

І хоч роман проходив за всіма канонами Голлівуду, весілля пара так і не відгуляла.

Воно переносилось через коронавірус аж двічі.

В одному з інтерв’ю Лопес зізналась, що на карантині у них з Алексом було все настільки не гладко, що вони зверталися до психотерапевта.

І хоч стосунки не вдалось зберегти, фанати Джей Ло не засмучуються.

Нещодавно українців ошелешила неприємна новина — красивій та романтичній історії першої “Холостячки” настав кінець.

Українська акторка театру і кіно Ксенія Мішина розірвала стосунки з коміком, переможцем згаданого шоу Олександром Еллертом.

Мішина також зазначала, що, як би сильно вона не прагнула до радикального прощення, зраджувати себе та свого сина більше не зможе.

Наостанок Мішина попросила підтримати її своєю тишею, не набридаючи допитами та цікавістю.

Ще одне розставання, про яке вже котрий місяць поспіль говорить увесь світ.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

Почалась їхня історія коли Мелінда влаштувалась на роботу у фірму Білла Microsoft.

У 2000 році пара заснувала Фонд Білла і Мелінди Гейтс, віддаючи більшу частину свого багатства на доброчинність.

“Ми продовжуємо поділяти віру в цю місію і продовжуватимемо нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо зростати разом як пара на наступному етапі нашого життя”, – додала пара і попросила поважати їхнє право на приватне життя.

Фронтмен гурту “Океан Ельзи”, політик Святослав Вакарчук також повідомив про розлучення з дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою.

Про це він написав у своєму Facebook:

Варто наголосити, що пара прожила у цивільному шлюбі 15 років, одружившись тільки у 2015 році.

Музикант зазначив, що причини розлучення залишаються їхньою з Лялею особистою справою, а також попросив не надокучати запитаннями та дискусіями:

У квітні 2021 року з’явилися чутки про те, що Олексій Завгородній (Позитив) розлучився зі своєю дружиною дизайнеркою Анною Андрійчук.

Згодом пара підвердила цю інформацію.

Анна та Олексій були разом понад 15 років.

Вони почали зустрічатися ще в школі, а у 2013 році оформили стосунки офіційно.

Головну причину розлучення Анна прокоментувала так:

Фронтмен та засновник гурту Dzidzio Михайло Хома офіційно розлучився зі своєю дружиною-співачкою Ярославою Хомою, відомою під псевдонімом Slavia.

У шлюбі пара прожила 8 років.

В одному з інтерв’ю співак зазначив, що вони з Ярославою почали зустрічатися, коли ще були дітьми та нічого не розуміли у стосунках.

А от його екс-дружина так прокоментувала розлучення:

Фото: dzidzio, misha.k.ua, positiff

